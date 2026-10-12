Prawidłowe odżywianie się? O tym wiedzą uczniowie ze szkoły w Krąplewicach

W ramach tematu tygodnia zaglądamy do małej Szkoły Podstawowej w Krąplewicach w powiecie Świeckim. Tam pytamy o edukację żywieniową. Czyli o nawyki, postawy i umiejętności młodego człowieka związane ze zdrowym odżywianiem.

- Robiliśmy z wolontariatu sałatki owocowe. My przygotowaliśmy też kanapki, sałatki jakieś, pomidor, sałata, takie zdrowe produkty - mówią nam uczniowie Szkoły Podstawowej w Krąplewicach.



- Dzieciaki mogą korzystać z warzyw, które są dostarczane, często mają marchewki, rzodkiewki, także owoce i jabłuszka. Do popicia zawsze woda, zdrowe takie poranki, śniadania dla uczniów. Dzięki temu same to przygotowywały, sprzedawały. Szkoła też mogła na tym zyskać, dzieciaki zyskiwały zdrowie - podkreśla Marcelina Korecka ze Szkoły Podstawowej w Krąplewicach.



Jak wskazuje, dzięki takiej pracy uczniowie mają poczucie, że wykonali własnoręczną pracę.



- Mogą iść do domu, pokazać mamie, że zrobiłam kanapeczki, zrobiłyśmy sałatkę, inne dzieci przyszły, skorzystały i wszyscy dobrze spędzili czas i przede wszystkim no zintegrowaliśmy się w zdrowy, fajny, przemyślany sposób - dodaje.