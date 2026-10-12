Reportażyści Polskiego Radia PiK na konkursie Prix Europa w Berlinie. Rozpoczęły się przesłuchania

Opowieść o zaginięciu szwedzkiej dziennikarki Kim Wall rozpoczęła przesłuchania konkursu Prix Europa w kategorii dokument radiowy. W Berlinie o jedną z najbardziej prestiżowych nagród na świecie walczą dziennikarze Polskiego Radia PiK Żaneta Walentyn i Michał Słobodzian.

Odsłuch dokumentu reportażystów Polskiego Radia PiK „Tu się nie płacze" zaplanowano na środę. Rozmawialiśmy z Żanetą Walentyn.



- Przesłuchaliśmy już kilka reportaży. Tutaj pracują grupy. Każda w oddzielnej sali. Jest audio, czyli mamy tylko dokumenty, które są słuchane. Mamy słuchowiska, które są też słuchane, dokumenty śledcze również, ale jest też taka kategoria wideo, bo to jest konkurs radia i telewizji, więc mamy tutaj filmy, także filmy fabularne. My z Michałem Słobodzianem jesteśmy w grupie tej, która zrobiła reportaż dokumentalny i też takich samych reportaży słuchamy. - relacjonuje Żaneta Walentyn.



Pod koniec dnia odbędzie się głosowanie. W tym konkursie każdy autor jest też jurorem. Nie można jednak głosować na swój utwór.



- Za nami już opowieść o zaginięciu na łodzi podwodnej szwedzkiej dziennikarki, a przed nami na przykład głos z Ukrainy. To jest bardzo ciekawy reportaż, tak myślę, dlatego, że to będzie opowieść o żołnierzach poetach. Nagrał ją nie Ukrainiec, ale nagrał ją Holender. Będą też dzieci w kajdanach, tytuł wymowny i to będzie autorstwa duńskiego dziennikarza - dodaje nasza reportażystka.



Łącznie ponad 150 produkcji z 29 krajów, 9 kategorii radiowych, telewizyjnych i multimedialnych walczy o nagrodę.