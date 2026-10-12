Dr Łukasz Napiórkowski: Mamy do czynienia z serią bardzo niepokojących incydentów bezpieczeństwa [Rozmowa Dnia]

Czy grożą nam kolejne ataki w szkołach? Kto stoi za wywołaniem paniki i chaosu w internecie? Jak obecna sytuacja może być wykorzystywana przez służby wrogich państw? Gościem Mariusza Kluszczyńskiego w Rozmowie Dnia w Polskim Radiu PiK był dr Łukasz Napiórkowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa, Uniwersytet WSB Merito.

Czy informacje o planowanych zamachach na najważniejsze osoby w państwie to próba destabilizacji sytuacji w kraju? Czy ostanie ataki w szkołach i na uczelniach mogą być efektem radykalizacji młodych ludzi i czy polskie szkoły są bezpiecznym miejscem?



- W mojej ocenie mamy do czynienia z serią bardzo niepokojących incydentów bezpieczeństwa, których wspólnym mianownikiem jest użycie przemocy przez młode osoby znajdujące się w kryzysie psychicznym. Powiem więcej, dostrzegalny jest trend wzrostowy związany z radykalizacją i podatnością młodych ludzi na destrukcyjne treści w internecie i niestety te treści często wiążą się z przemocą różnego typu - mówi dr Łukasz Napiórkowski.



Ekspert apeluje, aby rodzice kontrolowali to co ich dzieci robią w sieci. Wskazuje, że w internecie łatwo także trafić na treści destrukcyjne, pochwalające skrajne ideologie.



- Promują przemoc i również na przykład za coś pożądanego i dobrego wskazują na przestępczość, czyli jest gloryfikowanie przestępczości. Również są takie gry dla dorosłych, które na przykład wskazują, że można coś w życiu osiągnąć poprzez łamanie prawa - wskazuje ekspert ds. bezpieczeństwa.



Zdaniem gościa Rozmowy Dnia, trudno mówić o odpowiedzialności obcych państw za tego typu incydenty.



- Ale jak to w przeszłości widywaliśmy, taka sytuacja byłaby na rękę wrogim wobec nam państwom. Przypomnę, w zeszłym roku mieliśmy cały incydent sytuacji, które wskazywały na zaangażowanie się na terenie naszego kraju przez obce służby specjalne, czytaj rosyjskie, białoruskie - dodaje dr Łukasz Napiórkowski.



Mariusz Kluszczyński rozmawiała także z gościem na temat wieczornego incydentu, do którego doszło na ul. Stawowej w Bydgoszczy. Więcej pisaliśmy o tym TUTAJ.



Całej Rozmowy Dnia można posłuchać poniżej. Inne wydania dostępne są TUTAJ.