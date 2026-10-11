NASZ NEWS: W Bydgoszczy 44-latek z nożem ruszył w stronę policjantów, padł strzał. Mężczyzna nie żyje [zdjęcia i wideo]

Horror na bydgoskim Błoniu, na ulicy Stawowej. 44-latek ruszył w stronę policjantów z nożem. Jedna z funkcjonariuszek oddała strzał, raniąc go. Trafił do szpitala. Po godz. 22 przyszła informacja o jego śmierci.

Policjanci otrzymali wezwanie na interwencję o godz. 21. Na miejscu zastali mężczyznę, który dokonywał samookaleczeń. Nie reagował na polecenia mundurowych. Do wsparcia działań wezwano inne patrole.



Jak relacjonuje mł. insp. Monika Chlebicz, rzecznik kujawsko-pomorskich policjantów, 44-latek był agresywny wobec służb. W pewnym momencie ruszył w stronę policjantów z nożem w ręku. Jedna z funkcjonariuszek oddała strzał w kierunku mężczyzny, raniąc go.



Ratownicy medyczni udzielali pomocy 44-latkowi. Został zabrany do szpitala. Po godz. 22 mundurowi otrzymali informację o jego śmierci.



Polskie Radio PiK ustaliło również, że 44-latek był wcześniej notowany.



O zdarzeniu powiadomiony został prokurator.





