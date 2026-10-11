44-latek ruszył w stronę policjantów z nożem, jedna z funkcjonariuszek oddała strzał. Mężczyzna nie żyje/fot. Jarosław Wieprzycki
Bydgoszcz

NASZ NEWS: 44-latek z nożem ruszył w stronę policjantów, jedna z funkcjonariuszek oddała strzał. Mężczyzna nie żyje [zdjęcia]

44-latek ruszył w stronę policjantów z nożem, jedna z funkcjonariuszek oddała strzał. Mężczyzna nie żyje/fot. Jarosław Wieprzycki
Wielkość czcionkiAa

Horror na bydgoskim Błoniu, na ulicy Stawowej. 44-latek ruszył w stronę policjantów z nożem. Jedna z funkcjonariuszek oddała strzał, raniąc go. Trafił do szpitala. Po godz. 22 przyszła informacja o jego śmierci.

Policjanci otrzymali wezwanie na interwencję o godz. 21. Na miejscu zastali mężczyznę, który dokonywał samookaleczeń. Nie reagował na polecenia mundurowych. Do wsparcia działań wezwano inne patrole.

Jak relacjonuje mł. insp. Monika Chlebicz, rzecznik kujawsko-pomorskich policjantów, 44-latek był agresywny wobec służb. W pewnym momencie ruszył w stronę policjantów z nożem w ręku. Jedna z funkcjonariuszek oddała strzał w kierunku mężczyzny, raniąc go.

Policjanci udzielali pomocy 44-latkowi do momentu przyjazdu karetki. Został zabrany do szpitala. Po godz. 22 mundurowi otrzymali informację o jego śmierci.

Polskie Radio PiK ustaliło również, że 44-latek był wcześniej notowany.

O zdarzeniu powiadomiony został prokurator.

Gdzie: Bydgoszcz
Uwaga: Na sygnale
TAGI: policjastrzałynie żyje mężczyznaBłonieBydgoszcz
44-latek ruszył w stronę policjantów z nożem, jedna z funkcjonariuszek oddała strzał. Mężczyzna nie żyje/fot. Jarosław Wieprzycki 44-latek ruszył w stronę policjantów z nożem, jedna z funkcjonariuszek oddała strzał. Mężczyzna nie żyje/fot. Jarosław Wieprzycki
Udostępnij znajomym
Wielkość czcionkiAa
poprzednia informacja Msza, świadectwa stypendystów i rodzinne świętowanie. Dzień Papieski w Bydgoszczy [zdjęcia]

Obserwuj nas

Polub nasze profile w mediach społecznościowych
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz

Najczęściej czytane

Bydgoszcz

NASZ NEWS: 44-latek z nożem ruszył w stronę policjantów, jedna z funkcjonariuszek oddała strzał. Mężczyzna nie żyje [zdjęcia]

Horror na bydgoskim Błoniu, na ulicy Stawowej. 44-latek ruszył w stronę policjantów z nożem. Jedna z funkcjonariuszek oddała strzał, raniąc go. Trafił do szpitala…

Bartosz Nawrocki Jarosław Wieprzycki
2026-10-11, 22:51
Bydgoszcz

Msza, świadectwa stypendystów i rodzinne świętowanie. Dzień Papieski w Bydgoszczy [zdjęcia]

Pod hasłem „Św. Jan Paweł II. Uczeń - Misjonarz” odbył się w całej Polsce 26. Dzień Papieski. W Bydgoszczy, w domu zakonnym u Duchaczy zorganizowano Miasteczko…

Polska Agencja Prasowa Tatiana Adonis BN
2026-10-11, 21:13
Bydgoszcz

Jesienne Targi Rzemiosła i Designu w Bydgoszczy. Była ceramika, autorska biżuteria, odzież i dekoracje [zdjęcia]

Własnoręczne wyroby ceramiczne, biżuteria, a nawet bezpłatna strefa warsztatów czekała na chętnych z okazji Jesiennych Targów Rzemiosła i Designu w hali Immobile…

Tatiana Adonis BN
2026-10-11, 18:42
Bydgoszcz

Cztery auta osobowe brały udział w wypadku na DK 25 pod Bydgoszczą. Ustalenia policji [AKTUALIZACJA]

W Nowym Dworze pod Bydgoszczą (między Koronowem a Mąkowarskiem) zderzyły się cztery osobówki. Jedna osoba była zakleszczona w pojeździe, to kierujący autem marki…

Agata Raczek BN
2026-10-11, 18:20
Toruń

W najbliższy poniedziałek toruńskie szkoły i przedszkola będą funkcjonować zgodnie z planem

- Nie przewiduje się zawieszenia zajęć ani wprowadzania nauczania zdalnego - czytamy w komunikacje na stronie Urzędu Miasta Torunia.

MK TB
2026-10-11, 17:32
Bydgoszcz

Akcja Mosznowładcy dotarła do Bydgoszczy. Panowie ustawili się w kolejce na badania

Młodsi mogli wykonać USG jąder, starsi test PSA. Wszystko za darmo i bez skierowania podczas sobotniej akcji w Centrum Handlowym Focus w Bydgoszczy.

Tatiana Adonis TB
2026-10-11, 15:29
Inowrocław

Na Skwerze Kobiet w Inowrocławiu uroczyście odsłonięto Różową Ławeczkę

Nowy element małej architektury ma przypominać o badaniach profilaktycznych.

Marcin Glapiak TB
2026-10-11, 12:26
REGION

XXVI Dzień Papieski. W całym kraju odbędą się koncerty, pielgrzymki i procesje

W tym roku obchody odbywają się 11 października pod hasłem „Św. Jan Paweł II, uczeń-misjonarz”. W niektórych miastach przesunięto wydarzenia na 12 i 16 października…

PAP TB
2026-10-11, 09:53
Włocławek

Włocławek. Podczas Kongresu Kobiet rozmawiano o profilaktyce zdrowotnej i nie tylko

„Stawiamy na zdrowie” - to hasło Kujawskiego Kongresu Kobiet, który został zorganizowany w Hotelu Aleksander we Włocławku. W wydarzeniu uczestniczyło około dwustu…

Radosław Jagieła BN
2026-10-11, 09:01
Toruń

Początek nowej kampanii społecznej w Kujawsko-Pomorskiem. Chodzi o choroby psychiczne

„Między ciszą a głosem" - to nowa kampania społeczna zainaugurowana w Szkole Podstawowej nr 12 w Toruniu. Chodzi o to, by lepiej rozumieć zdrowie psychiczne, głośno…

Monika Kaczyńska BN
2026-10-11, 08:01
Bydgoszcz

„Profilaktyka dla pokoleń". Tak wyglądała biała sobota w bydgoskim Centrum Onkologii

Zdrowie jest ważne w każdym wieku. A to właśnie regularne badania profilaktyczne pozwalają wykryć zmiany nowotworowe na bardzo wczesnym etapie, kiedy szanse na…

Tatiana Adonis TB
2026-10-10, 18:01
Bydgoszcz

Trwa zbiórka żywności w ramach Kampanii Walki z Głodem organizowanej przez Polski Czerwony Krzyż

W supermarketach w Bydgoszczy i okolicznych sklepach stanęły specjalne kosze z logo PCK.

Tataian Adonis TB
2026-10-10, 17:01
więcej wiadomości
0:00 0:00