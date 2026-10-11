Zawisza okazał się słabszy od Znicza/fot. Patryk Głowacki
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Zawisza Bydgoszcz dalej w kryzysie. Zrywy nie wystarczyły, by urwać punkty liderowi tabeli

Zawisza okazał się słabszy od Znicza/fot. Patryk Głowacki
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Zawisza Bydgoszcz z drugą porażką z rzędu w Betclic 2. Lidze. W 11. kolejce zmagań Bydgoszczanie przegrali u siebie ze Zniczem Pruszków 0:1.

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Zawisza chciał wrócić na szlak zwycięstw, szczególnie po ostatniej domowej porażce w derbach. Do Bydgoszczy przyjechał jednak rozpędzony lider tabeli. Znicz nie tylko punktuje, ale też strzela – mowa o najskuteczniejszym zespole rozgrywek po 10. kolejkach.

Gospodarze obiecująco rozpoczęli starcie. Jedna akcja powinna zakończyć się golem, lecz bramkarz gości uratował sytuację, po nienajlepszej interwencji broniąc dobitkę Filipa Kozłowskiego. Z czasem Pruszkowianie zaczęli przeważać, tworząc dogodne okazje. Świetnie radził sobie jednak Michał Oczkowski. Finalnie do przerwy wynik nie uległ zmianie.

W drugiej połowie Znicz znów jako pierwszy miał coś do powiedzenia, ale ponownie świetnie spisał się Oczkowski. Z czasem Bydgoszczanie również zaczęli zagrażać zdobyciem bramki.

Sytuacja zmieniła się w 69. minucie. Goście otrzymali rzut karny. Pewnie wykonał go Dawid Barnowski.

Od 70. minuty trener Adrian Stawski zaczął dokonywać zmian. Pojawił się m.in. powracający do Zawiszy Jakub Łukowski. Choć w końcówce bydgoska ekipa przejęła inicjatywę i zamknęła rywali na ich połowie, nie zdołała wyrównać.

Zawisza Bydgoszcz – Znicz Pruszków 0:1 (0:0)

Dyscyplina: piłka nożna
TAGI: zawisza bydgoszcz2. ligapiłka nożnaznicz pruszków
Zawisza okazał się słabszy od Znicza/fot. Patryk Głowacki Zawisza okazał się słabszy od Znicza/fot. Patryk Głowacki Zawisza okazał się słabszy od Znicza/fot. Patryk Głowacki
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