Zawisza Bydgoszcz dalej w kryzysie. Zrywy nie wystarczyły, by urwać punkty liderowi tabeli

Zawisza Bydgoszcz z drugą porażką z rzędu w Betclic 2. Lidze. W 11. kolejce zmagań Bydgoszczanie przegrali u siebie ze Zniczem Pruszków 0:1.
Zawisza Bydgoszcz z drugą porażką z rzędu w Betclic 2. Lidze. W 11. kolejce zmagań Bydgoszczanie przegrali u siebie ze Zniczem Pruszków 0:1.
Zawisza Bydgoszcz z drugą porażką z rzędu w Betclic 2. Lidze. W 11. kolejce zmagań Bydgoszczanie przegrali u siebie ze Zniczem Pruszków 0:1.
Inowrocławscy koszykarze pokonali Starogard Gdański 85:80. Mecz był zacięty, mimo to zawodnicy Noteci nie wypuścili z rąk minimalnego prowadzenia, na które wyszli…
Anwil Włocławek z drugim triumfem w nowym sezonie PGE Basket Ligi. Zespół z naszego regionu w 2. kolejce zmagań pokonał u siebie Energa Czarnych Słupsk 79:78.
Koszykarki Artego Bydgoszcz przegrały z AJP Gorzowem Wielkopolskim 55:84. To dla Bydgoszczanek czwarta porażka w tym sezonie PGE Basket Ligi Kobiet.
Dopiero w dogrywce rozstrzygnęły się losy spotkania między KH Energą Toruń a Unią Oświęcim. Hokeiści z grodu Mikołaja Kopernika wygrali na własnym lodowisku 3:2…
Katarzyna Wasick ponownie z dobrymi występami w Pucharze Świata. Polka podczas zawodów na krótkim basenie w Taszkencie dwukrotnie stanęła na podium. Raz okazała…
Piłkarze Zawiszy Bydgoszcz rozegrają spotkanie 11. kolejki Betclic 2. Ligi. Do beniaminka przyjedzie aktualny lider tabeli - Znicz Pruszków. Relacja z meczu w…
Tłuchowia Tłuchowo utrzymała prowadzenie w kujawsko-pomorskiej IV lidze. W 11. kolejce wygrała na wyjeździe z Victorią Czernikowo 3:1, a dotychczasowy współlider…
Nieudana kolejka dla Wdy Świecie i Chemika Bydgoszcz w Betclic 3. Lidze. Świecianie przegrali na wyjeździe z wiceliderem z Luzina 0:3 i zanotowali trzecią porażkę…
Koszykarki Energi Toruń odniosły trzecie zwycięstwo w czwartym meczu PGE Basket Ligi Kobiet. Katarzynki nie dały większych szans Isands JTEC Wichoś Jelenia Góra…
Nieudana sobota kujawsko-pomorskich drużyn w 5. kolejce Hokej Superligi. Pomorzanin Toruń prowadził z Grunwaldem Poznań 3:1, ale gospodarze doprowadzili do remisu…
Kujawsko-pomorscy żużlowcy zdobyli dla Polski mistrzostwo Europy par. Wiktor Przyjemski i Maksymilian Pawełczak z Polonii Bydgoszcz oraz Kevin Małkiewicz z GKM-u…