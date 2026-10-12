Chór Dziewczęcy KOSY z Poznania rozbił bank nagród podczas 44. Ogólnopolskiego Konkursu Chórów A Cappella Dzieci i Młodzieży/fot. Magda Jasińska
Bydgoszcz

Chór Dziewczęcy KOSY z Poznania rozbił bank nagród podczas konkursu chórów w Bydgoszczy

Chór Dziewczęcy KOSY z Poznania rozbił bank nagród podczas 44. Ogólnopolskiego Konkursu Chórów A Cappella Dzieci i Młodzieży/fot. Magda Jasińska
Wielkość czcionkiAa

Grand Prix 44. Ogólnopolskiego Konkursu Chórów A Cappella Dzieci i Młodzieży trafiło do Chóru Dziewczęcego KOSY z Poznania. W konkursie wzięło udział 17 zespołów w sześciu kategoriach.

„Co to będzie? Co to będzie?”. Głośne czytanie „Dziadów, cz. II” w SP 47 w Bydgoszczy [zdjęcia]
„Co to będzie? Co to będzie?”. Głośne czytanie „Dziadów, cz. II” w SP 47 w Bydgoszczy [zdjęcia]
8. Bydgoska Scena Barokowa zapowiada się obiecująco. Zacznie się od wyjątkowego prologu
„Stabat Mater” wybrzmi podczas Prologu bydgoskiego festiwalu. Muzyka współczesna na barokowej scenie

Poza Grand Prix, KOSY otrzymały również:

  • Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 15 280 złotych,
  • Pianino cyfrowe Yamaha P-145 ufundowane przez Ministra Edukacji Narodowej,
  • Nominację do konkursu Grand Prix Polskiej Chóralistyki im. Stefana Stuligrosza,
  • Nominację do udziału w Bydgoskich Impresjach Muzycznych 2027.
Więcej w relacji Magdy Jasińskiej poniżej. Nasza dziennikarka porozmawiała m.in. z dyrygent chóru Karoliną Piotrowską-Sobczak, która nie kryła zaskoczenia ilością otrzymanych nagród.

Werdykt odczytał przewodniczący jury profesor Dariusz Dyczewski
Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: Chór Dziewczęcy KOSY44. Ogólnopolski Konkurs Chórów A Cappella Dzieci i MłodzieżyBydgoszcz
Udostępnij znajomym
Wielkość czcionkiAa
poprzednia informacja Premiera w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy - Bajka Muzyczna pt. „Calineczka”

Obserwuj nas

Polub nasze profile w mediach społecznościowych
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz

Najczęściej czytane

Bydgoszcz

Chór Dziewczęcy KOSY z Poznania rozbił bank nagród podczas konkursu chórów w Bydgoszczy

Grand Prix 44. Ogólnopolskiego Konkursu Chórów A Cappella Dzieci i Młodzieży trafiło do Chóru Dziewczęcego KOSY z Poznania. W konkursie wzięło udział 17 zespołów…

Magda Jasińska BN
2026-10-12, 10:43
Bydgoszcz

Premiera w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy - Bajka Muzyczna pt. „Calineczka”

Bajka Muzyczna pt. „Calineczka” to pełna muzyki opowieść o małej bohaterce, która wyrusza w świat w poszukiwaniu swojego miejsca. Adresowana jest do dzieci w wieku…

Magda Jasińska BN
2026-10-11, 19:58
Bydgoszcz

Dokumentalnie mroczna kraina. „Hyperborea'' Toma Swoody w Galerii Miejskiej bwa w Bydgoszczy

- Odbija się tutaj echo moich ostatnich lat życia. Przetworzone przez mój mit, taką kompresję względem obiektów, względem zdjęć - opowiada artysta.

Bogumiła Wresiło TB
2026-10-11, 13:31
Włocławek

Zmiana na stanowisku dyrektora Teatru Impresaryjnego we Włocławku. Jakie plany na przyszłość?

Od początku października placówką zarządza Beata Krajewska. Formalnie jest zastępcą dyrektora do spraw artystycznych, ale w praktyce podejmuje wszystkie kluczowe…

Radosław Jagieła TB
2026-10-10, 19:01
Włocławek

Skarbiec Fajansu z szansą na ogólnopolskie wyróżnienie - Certyfikat Internautów 2026

Skarbiec Fajansu we Włocławku - placówka z interaktywną ekspozycją - znalazł się w gronie szesnastu kandydatów do Certyfikatu Internautów 2026, w konkursie organizowanym…

Radosław Jagieła BN
2026-10-10, 10:52
Bydgoszcz

Koncert The Echoes Project, czyli Pink Floyd i cudowne lata 70. Zagra niezwykły skład

„Miłość, pasja, brzmienie inspirowane legendarnymi koncertami na żywo - wszystko to pragniemy przekazać naszej publiczności, która tak jak my, uwielbia muzykę…

Magda Jasińska KB
2026-10-10, 09:43
Bydgoszcz

Bydgoskie Dni Projektowe czas zacząć. Ten festiwal dotyka fundamentów Młynów Rothera

Spacery z przewodnikiem, warsztaty, spotkania, debaty i koncerty składają się na 5. edycję Festiwalu Bydgoskie Dni Projektowe. To flagowa impreza Młynów Rothera…

Tomasz Kaźmierski KB
2026-10-09, 10:32
Bydgoszcz

Pałace Ostromecko powalczą o tytuł najpiękniejszego. Znalazły się w Rankingu Polskich Zamków i Pałaców

Zespół Pałacowo-Parkowy w Ostromecku znalazł się w prestiżowym gronie 15 obiektów nominowanych w kategorii „Najpiękniejszy pałac” w ogólnopolskim rankingu Magazynu…

Magda Jasińska JW
2026-10-08, 15:30
Bydgoszcz

„Co to będzie? Co to będzie?”. Głośne czytanie „Dziadów, cz. II” w SP 47 w Bydgoszczy [zdjęcia]

Szkoła Podstawowa nr 47 w Bydgoszczy włączyła się w obchody Dnia Głośnego Czytania. Na tapet wzięto „Dziady cz. II”. W tej placówce akcja czytelnicza odbyła się…

Bartosz Nawrocki
2026-10-07, 17:19
Bydgoszcz

Bedoes laureatem Bydgoskich Autografów 2026. Raper odsłoni swój podpis na ul. Długiej

Poznaliśmy laureata Bydgoskich Autografów 2026. To właśnie Borys Piotr Przybylski „Bedoes" odsłoni swój podpis w Bydgoskiej Alei Autografów. Zwycięzce wybrała…

JW
2026-10-06, 17:42
Toruń

Nie żyje Zygmunt Kędzierski, jeden z najwybitniejszych twórców ludowych w Kujawsko-Pomorskiem

Rzeźbiarz i malarz obrazów na szkle, wieloletni prezes Bydgosko-Toruńskiego Oddziału Stowarzyszenia Twórców Ludowych zmarł w wieku 77 lat.

Magda Jasińska DW
2026-10-05, 18:30
Kultura

Powieść „Null” Szczepana Twardocha z prestiżową Nagrodą Literacką „Nike” 2026

Powieść Szczepana Twardocha o wojnie w Ukrainie pt. „Null” zdobyła 30. Nagrodę Literacką „Nike” - ogłoszono w niedzielę w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszaw…

Polska Agencja Prasowa BN
2026-10-05, 09:33
więcej wiadomości
0:00 0:00