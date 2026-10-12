Chór Dziewczęcy KOSY z Poznania rozbił bank nagród podczas konkursu chórów w Bydgoszczy

Grand Prix 44. Ogólnopolskiego Konkursu Chórów A Cappella Dzieci i Młodzieży trafiło do Chóru Dziewczęcego KOSY z Poznania. W konkursie wzięło udział 17 zespołów w sześciu kategoriach.

Poza Grand Prix, KOSY otrzymały również:



Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 15 280 złotych,

Pianino cyfrowe Yamaha P-145 ufundowane przez Ministra Edukacji Narodowej,

Nominację do konkursu Grand Prix Polskiej Chóralistyki im. Stefana Stuligrosza,

Nominację do udziału w Bydgoskich Impresjach Muzycznych 2027.

Więcej w relacji Magdy Jasińskiej poniżej. Nasza dziennikarka porozmawiała m.in. z dyrygent chóru Karoliną Piotrowską-Sobczak, która nie kryła zaskoczenia ilością otrzymanych nagród.