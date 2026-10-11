Anioły Toruń przegrały pierwszy mecz w sezonie. Siatkarze z regionu pokazali wolę walki

Lider Tauron 1. Ligi MKS Będzin pokonał we własnej hali toruńskie Anioły 3:2. Gospodarze musieli jednak nabrać respektu po tym, jak siatkarze z naszego województwa podnieśli się z wyniku 0:2 na 2:2.

Zawodnicy z Będzina dosyć pewnie wygrali pierwszego i drugiego seta najpierw do 16, a następnie do 19. Jednak w trzecim i czwartym do głosu doszli Torunianie, pokonując rywali kolejno do 19 i 21.



Niestety, w decydującym o losach spotkania tie-breaku to gospodarze okazali się lepsi zaledwie o dwa punkty. Porażka musi boleć Anioły tym bardziej, że w pewnym momencie prowadziły 13:12.



Siatkarze z regionu mają za sobą trzy mecze w tym sezonie i sześć oczek na koncie. Zajmują 6. miejsce w tabeli.



Nowak-Mosty MKS Będzin – CUK Anioły Toruń 3:2 (25:16, 25:19, 19:25, 21:25, 15:13)