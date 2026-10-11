Czwarta porażka Artego Bydgoszcz z rzędu. Koszykarki wciąż rażą nieskutecznością

Koszykarki Artego Bydgoszcz przegrały z AJP Gorzowem Wielkopolskim 55:84. To dla Bydgoszczanek czwarta porażka w tym sezonie PGE Basket Ligi Kobiet.

Zawodniczki Artego przyjechały do Gorzowa Wielkopolskiego z nadzieją na pierwszą wygraną w rozgrywkach. Tak się jednak nie stało. Gorzowianki od początku narzuciły swoje warunki i nie przegrały żadnej kwarty. Jedynie w ostatniej Bydgoszczanki się zmobilizowały, ale stać je było tylko na remis.



Podopieczne Krzysztofa Szewczyka wciąż rażą nieskutecznością. Co prawda, nie była ona na tak niskim poziomie, jak w ostatnich dwóch spotkaniach, w których koszykarki z regionu nie zdobyły nawet 40 punktów. Jednak 35,7 procent trafionych rzutów z gry nie wystarczy, by wygrać mecz.



Pro-Network Enea AJP Gorzów Wielkopolski – Artego Bydgoszcz 55:84 (23:10, 23:12, 17:12, 21:21)