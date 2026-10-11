Anwil Włocławek znów lepszy o jeden punkt. Zwycięstwo we własnej hali z Czarnymi Słupsk

Anwil Włocławek z drugim triumfem w nowym sezonie PGE Basket Ligi. Zespół z naszego regionu w 2. kolejce zmagań pokonał u siebie Energa Czarnych Słupsk 79:78.

Drużyny inaczej rozpoczęły rywalizację w lidze. Anwil zaczął od wygranej, Czarni musieli uznać wyższość rywala. Włocławianie wyszarpali jednak zwycięstwo w dogrywce, dlatego w drugim występie przed własną publicznością chcieli pokazać się z lepszej strony.



„Rottweilery” zaczęły obiecująco (12:5), ale pierwszą kwartę skończyły z punktem przewagi (16:15). Mimo nacisku ze strony rywali włocławski zespół utrzymywał się na prowadzeniu (31:29), a z czasem, szczególnie po przerwie, odskoczył, budując solidną zaliczkę (60:46). Wydawało się, że gospodarze kontrolują sytuację (77:65). Czarni w końcówce rzucili się jednak w szaleńczą pogoń. Do powodzenia misji zabrakło im jednego celnego rzutu z gry.



Anwil Włocławek – Energa Czarni Słupsk 79:78 (16:15, 24:17, 22:19, 17:27)