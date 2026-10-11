KH Energa Toruń wygrała z Unią Oświęcim po dogrywce/fot. Archiwum/Patryk Głowacki
Toruń

Bramka w dogrywce dała zwycięstwo toruńskim hokeistom. Koniec złej passy

KH Energa Toruń wygrała z Unią Oświęcim po dogrywce/fot. Archiwum/Patryk Głowacki
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Dopiero w dogrywce rozstrzygnęły się losy spotkania między KH Energą Toruń a Unią Oświęcim. Hokeiści z grodu Mikołaja Kopernika wygrali na własnym lodowisku 3:2 i przerwali passę dwóch porażek z rzędu.

Druga porażka z rzędu KH Energi. Torunianie wyraźnie słabsi w Sosnowcu
Druga porażka z rzędu KH Energi. Torunianie wyraźnie słabsi w Sosnowcu
Pierwsza porażka KH Energi Toruń. GKS Katowice rozbił Stalowe Pierniki na Tor-Torze

KH Energa Toruń podejmowała Unię Oświęcim w ramach dziewiątej kolejki Tauron Hokej Ligi. Jako pierwsi na prowadzenie wyszli goście, jednak w drugiej tercji Torunianie wyrównali. W trzeciej części meczu hokeiści Unii strzelili kolejną bramkę, ale sześć minut później Stalowe Pierniki ponownie dogoniły rywali.

W regulaminowym czasie gry na tablicy wyświetlał się wynik 2:2, zatem konieczne było rozegranie dogrywki. W niej, po nieco ponad czterech minutach decydujące trafienie zaliczył Larionovs, dając KH Enerdze Toruń zwycięstwo.

To pierwsza wygrana Stalowych Pierników po dwóch wysokich porażkach z GKS-em Katowice (0:7) i Zagłębiem Sosnowiec (2:6).

KH Energa Toruń – Unia Oświęcim 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, dogrywka 1:0)
Bramki dla KH Energi: Larionovs (38, 65), Peltola (55)

Gdzie: Toruń
Dyscyplina: hokej na lodzie
TAGI: hokej na lodzieKH Energa ToruńUnia OświęcimTauron Hokej Liga
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