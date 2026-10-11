Bramka w dogrywce dała zwycięstwo toruńskim hokeistom. Koniec złej passy

Dopiero w dogrywce rozstrzygnęły się losy spotkania między KH Energą Toruń a Unią Oświęcim. Hokeiści z grodu Mikołaja Kopernika wygrali na własnym lodowisku 3:2 i przerwali passę dwóch porażek z rzędu.

KH Energa Toruń podejmowała Unię Oświęcim w ramach dziewiątej kolejki Tauron Hokej Ligi. Jako pierwsi na prowadzenie wyszli goście, jednak w drugiej tercji Torunianie wyrównali. W trzeciej części meczu hokeiści Unii strzelili kolejną bramkę, ale sześć minut później Stalowe Pierniki ponownie dogoniły rywali.



W regulaminowym czasie gry na tablicy wyświetlał się wynik 2:2, zatem konieczne było rozegranie dogrywki. W niej, po nieco ponad czterech minutach decydujące trafienie zaliczył Larionovs, dając KH Enerdze Toruń zwycięstwo.



To pierwsza wygrana Stalowych Pierników po dwóch wysokich porażkach z GKS-em Katowice (0:7) i Zagłębiem Sosnowiec (2:6).



KH Energa Toruń – Unia Oświęcim 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, dogrywka 1:0)

Bramki dla KH Energi: Larionovs (38, 65), Peltola (55)