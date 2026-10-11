Cztery auta osobowe brały udział w wypadku na DK 25 pod Bydgoszczą. Ruch przywrócony [AKTUALIZACJA]

W Nowym Dworze pod Bydgoszczą (między Koronowem a Mąkowarskiem) zderzyły się cztery osobówki. Jedna osoba była zakleszczona w pojeździe, to kierujący autem marki Audi - informują strażacy.

W miejscu zdarzenia droga krajowa nr 25 była zablokowana w obu kierunkach. Na miejsce zadysponowano pięć zastępów straży pożarnej.



Jak informuje profil Bydgoszcz 998 na Facebooku, w zdarzeniu brało udział dziewięć osób. Z kolei jak dowiedziało się Polskie Radio PiK, poszkodowanych zostało dwoje uczestników tego zdarzenia. Trafili oni do bydgoskich szpitali.



Drogowcy przekazali, że o godz. 19:15 służby zakończyły swoje czynności, a ruch na DK 25 został przywrócony.