Wiewiórka Basia zaprasza na toruńską Barbarkę i nową ścieżkę edukacyjną [zdjęcia]

„Barbarka z dzieckiem - Leśne opowieści wiewiórki Basi” to ścieżka edukacyjna, która czeka na odwiedzających toruńską Barbarkę. Została przygotowana z myślą o najmłodszych miłośnikach przyrody.

Przewodniczką po nowej trasie jest wiewiórka Basia.



- Na uczestników czeka pięć interaktywnych stanowisk - mówi Monika Krauze, dyrektor Szkoły Leśnej na Barbarce. - Jest na przykład domek wiewiórki, do którego można wejść. Przy kolejnym stanowisku należy znaleźć wiewiórkę - na drzewie są specjalnie ulokowane wiewiórki i dzieci mają zaobserwować, gdzie one się znajdują - dodaje.



Ścieżka powstała w ramach budżetu obywatelskiego.