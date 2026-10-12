Rowerowy przejazd dla zdrowia na trasie Toruń-Turzno. Zachęcali do aktywności oraz profilaktyki

Kobieca grupa rowerowa „Toruńskie Szprychy” zabrali chętnych na przejazd z Torunia do Turzna. Celem było promowanie nie tylko aktywności fizycznej, ale i badań profilaktycznych, szczególnie w kierunku chorób nowotworowych.

Hasło wydarzenia brzmiało „Kręcę, Badam, Nie Odkładam”. Nasza reporterka Monika Kaczyńska porozmawiała z rowerzystami.



- Profilaktyka jest ważna,

- Co roku się badamy,

- Badam się co rok od 15 lat - usłyszała Monika Kaczyńska.



W przejeździe wzięło udział ok. 300 osób. Nie tylko kobiety wsiadły rower - zaproszono także mężczyzn.