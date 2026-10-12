Rowerowy przejazd dla zdrowia na trasie Toruń-Turzno/fot. Monika Kaczyńska
Toruń

Rowerowy przejazd dla zdrowia na trasie Toruń-Turzno. Zachęcali do aktywności oraz profilaktyki

Rowerowy przejazd dla zdrowia na trasie Toruń-Turzno/fot. Monika Kaczyńska
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Kobieca grupa rowerowa „Toruńskie Szprychy” zabrali chętnych na przejazd z Torunia do Turzna. Celem było promowanie nie tylko aktywności fizycznej, ale i badań profilaktycznych, szczególnie w kierunku chorób nowotworowych.

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„Toruńskie szprychy” zsiadły z rowerów i usiadły do maszyn. Tak pomagają zwierzętom!

Hasło wydarzenia brzmiało „Kręcę, Badam, Nie Odkładam”. Nasza reporterka Monika Kaczyńska porozmawiała z rowerzystami.

- Profilaktyka jest ważna,
- Co roku się badamy,
- Badam się co rok od 15 lat - usłyszała Monika Kaczyńska.

W przejeździe wzięło udział ok. 300 osób. Nie tylko kobiety wsiadły rower - zaproszono także mężczyzn.

Relacja Moniki Kaczyńskiej
Gdzie: Toruń
TAGI: Toruńskie Szprychyprofilaktyka chorób nowotworowychaktywnośćToruń
Rowerowy przejazd dla zdrowia na trasie Toruń-Turzno/fot. Monika Kaczyńska Rowerowy przejazd dla zdrowia na trasie Toruń-Turzno/fot. Monika Kaczyńska Rowerowy przejazd dla zdrowia na trasie Toruń-Turzno/fot. Monika Kaczyńska Rowerowy przejazd dla zdrowia na trasie Toruń-Turzno/fot. Monika Kaczyńska Rowerowy przejazd dla zdrowia na trasie Toruń-Turzno/fot. Monika Kaczyńska
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