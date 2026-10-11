Premiera w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy - Bajka Muzyczna pt. „Calineczka”

Bajka Muzyczna pt. „Calineczka” to pełna muzyki opowieść o małej bohaterce, która wyrusza w świat w poszukiwaniu swojego miejsca. Adresowana jest do dzieci w wieku 5+. Przyjść mogą całe rodziny - jest to nawet zalecane!

Muzykę skomponował Michał Lipski, a autorką scenariusza i reżyserką spektaklu jest Karolina Pesta.



- Powstał zupełnie nowy scenariusz, który trochę różni się od wersji Hansa Christiana Andersena - mówi Karolina Pesta. - Tak, jak w oryginalnej baśni, tak i nasza Calineczka wyrusza w podróż. Dodajemy jej jednak nieco więcej sprawczości, nowe pasje, które też się pojawiają. Od spotkania do spotkania Calineczka po prostu szuka siebie - dodaje reżyserka.



Jaka jest tytułowa Calineczka? - Chciałaby się bawić, poznać świat - mówi odtwórczyni tej roli Dominika Marcinkowska. - Z pomocą innych postaci, które spotyka, zaczyna sobie uświadamiać, że ten świat jest inny, niż zakładała. Koniec końców wszystko kończy się szczęśliwie, Calineczka uzmysławia sobie, że niewiele trzeba, żeby znaleźć swoje miejsce na świecie - dodaje aktorka.



Premiera odbędzie się w sobotę 17 października o godz. 11:30 oraz 13:00 w kampusie Akademii Muzycznej. Szczegóły dostępne są TUTAJ.