Fot. Ilustracyjne / Pixabay
Toruń

W najbliższy poniedziałek toruńskie szkoły i przedszkola będą funkcjonować zgodnie z planem

Fot. Ilustracyjne / Pixabay
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- Nie przewiduje się zawieszenia zajęć ani wprowadzania nauczania zdalnego - czytamy w komunikacje na stronie Urzędu Miasta Torunia.

Premier o atakach w szkołach: potrzebujemy współpracy policji, służb, nauczycieli i rodziców
Premier o atakach w szkołach: potrzebujemy współpracy policji, służb, nauczycieli i rodziców

W rejonach placówek ma być utrzymana zwiększona obecność patroli policji i Straży Miejskiej. Magistrat zapewnia, że prezydent i jego współpracownicy pozostają w stałym kontakcie ze służbami, Kujawsko-Pomorskim Kuratorium Oświaty oraz dyrektorami toruńskich szkół.

Służby na bieżąco monitorują sytuację i weryfikują napływające informacje, w tym niepokojące doniesienia pojawiające się w mediach społecznościowych i komunikatorach internetowych. W komunikacie czytamy też, że miasto jest przygotowane do podejmowania dalszych działań, jeśli będą tego wymagały okoliczności.

Pełną treść komunikatu można znaleźć TUTAJ.

Gdzie: Toruń
TAGI: Toruńbezpieczeństwoszkoła
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- Nie przewiduje się zawieszenia zajęć ani wprowadzania nauczania zdalnego - czytamy w komunikacje na stronie Urzędu Miasta Torunia.

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