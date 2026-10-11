W najbliższy poniedziałek toruńskie szkoły i przedszkola będą funkcjonować zgodnie z planem

- Nie przewiduje się zawieszenia zajęć ani wprowadzania nauczania zdalnego - czytamy w komunikacje na stronie Urzędu Miasta Torunia.

W rejonach placówek ma być utrzymana zwiększona obecność patroli policji i Straży Miejskiej. Magistrat zapewnia, że prezydent i jego współpracownicy pozostają w stałym kontakcie ze służbami, Kujawsko-Pomorskim Kuratorium Oświaty oraz dyrektorami toruńskich szkół.



Służby na bieżąco monitorują sytuację i weryfikują napływające informacje, w tym niepokojące doniesienia pojawiające się w mediach społecznościowych i komunikatorach internetowych. W komunikacie czytamy też, że miasto jest przygotowane do podejmowania dalszych działań, jeśli będą tego wymagały okoliczności.



Pełną treść komunikatu można znaleźć TUTAJ.