Ekspozycja „Hyperborea'' Toma Swobody będzie czynna w Galerii Miejskiej bwa w Bydgoszczy do 22 listopada. / Fot. Bogumiła Wresiło
Bydgoszcz

Dokumentalnie mroczna kraina. „Hyperborea'' Toma Swoody w Galerii Miejskiej bwa w Bydgoszczy

Ekspozycja „Hyperborea'' Toma Swobody będzie czynna w Galerii Miejskiej bwa w Bydgoszczy do 22 listopada. / Fot. Bogumiła Wresiło
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- Odbija się tutaj echo moich ostatnich lat życia. Przetworzone przez mój mit, taką kompresję względem obiektów, względem zdjęć - opowiada artysta.

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Tom Swoboda gościł w bydgoskiej Galerii bwa w 2024 roku podczas artystycznej rezydencji. Pochodzi z Górnego Śląska. Studiował na Wydziale Rzeźby wrocławskiej Akademii Sztuki Pięknych i Studium Kultury Starojapońskiej w Rybniku. W roku 2023 zakończył studia doktoranckie na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.


Z artystą rozmawiała Bogumiła Wresiło. Posłuchajcie poniżej.
  • Na finisaż wystawy planowana jest premiera wyjątkowego albumu fotograficznego prac artysty.
  • Ekspozycja „Hyperborea'' Toma Swobody będzie czynna w Galerii Miejskiej bwa w Bydgoszczy do 22 listopada.

Rozmowa z Tomem Swobodą
Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: Tom SwobodabwaBydgoszczwystawa
Ekspozycja „Hyperborea'' Toma Swobody będzie czynna w Galerii Miejskiej bwa w Bydgoszczy do 22 listopada. / Fot. Bogumiła Wresiło Ekspozycja „Hyperborea'' Toma Swobody będzie czynna w Galerii Miejskiej bwa w Bydgoszczy do 22 listopada. / Fot. Bogumiła Wresiło Ekspozycja „Hyperborea'' Toma Swobody będzie czynna w Galerii Miejskiej bwa w Bydgoszczy do 22 listopada. / Fot. Bogumiła Wresiło
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