Dokumentalnie mroczna kraina. „Hyperborea'' Toma Swoody w Galerii Miejskiej bwa w Bydgoszczy

- Odbija się tutaj echo moich ostatnich lat życia. Przetworzone przez mój mit, taką kompresję względem obiektów, względem zdjęć - opowiada artysta.
Tom Swoboda gościł w bydgoskiej Galerii bwa w 2024 roku podczas artystycznej rezydencji. Pochodzi z Górnego Śląska. Studiował na Wydziale Rzeźby wrocławskiej Akademii Sztuki Pięknych i Studium Kultury Starojapońskiej w Rybniku. W roku 2023 zakończył studia doktoranckie na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.
- Na finisaż wystawy planowana jest premiera wyjątkowego albumu fotograficznego prac artysty.
- Ekspozycja „Hyperborea'' Toma Swobody będzie czynna w Galerii Miejskiej bwa w Bydgoszczy do 22 listopada.