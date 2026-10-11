Zawisza spróbuje wrócić na szlak zwycięstw. Rywal? Najtrudniejszy z możliwych. Relacja w PR PiK

Piłkarze Zawiszy Bydgoszcz rozegrają spotkanie 11. kolejki Betclic 2. Ligi. Do beniaminka przyjedzie aktualny lider tabeli – Znicz Pruszków. Relacja z meczu w Polskim Radiu PiK.

Ostatni czas dla Zawiszy nie jest szczególnie udany. Zespół nie wygrał od czterech starć. Po serii trzech remisów przyszła domowa porażka w derbach z Olimpią Grudziądz. Bydgoszczanie wciąż są wysoko w tabeli, ale przy małych różnicach punktowych kolejne straty mogą wpędzić bydgoską ekipę w kłopoty.



Klub poczynił ostatnio ruchy na rynku transferowym, szukając wzmocnień. „Zetka” pozyskał dwóch pomocników – Jakuba Łukowskiego i Ignace’a Abdelhamida. Możliwe, iż obaj zaprezentują się na boisku.



Beniaminek, wraz z nowymi zawodnikami, przejdzie spory test. Niedzielnym przeciwnikiem będzie Znicz. Spadkowicz z 1. Ligi na razie robi wszystko, by wrócić na zaplecze Ekstraklasy. Drużyna prezentuje dobrą formę. W lidze jej bilans to 7 wygranych, 2 remisy i 1 porażka. Seria bez przegranej wynosi pięć spotkań, dwa ostatnie to zwycięstwa. Ponadto Pruszkowianie niespodziewanie wyeliminowali w Pucharze Polski Cracovię.



Czy Zawisza zdoła sprawić niespodziankę lub przynajmniej urwać punkt liderowi? Zaczniemy przekonywać się od 19:30. Relacja z meczu w audycji „Muzyka i sport”, która wystartuje po 19:00.