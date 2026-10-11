Akcja Mosznowładcy w Bydgoszczy. / Fot. Tatiana Adonis
Bydgoszcz

Akcja Mosznowładcy dotarła do Bydgoszczy. Panowie ustawili się w kolejce na badania

Akcja Mosznowładcy w Bydgoszczy. / Fot. Tatiana Adonis
Wielkość czcionkiAa

Młodsi mogli wykonać USG jąder, starsi test PSA. Wszystko za darmo i bez skierowania podczas sobotniej akcji w Centrum Handlowym Focus w Bydgoszczy.

„Profilaktyka dla pokoleń
„Profilaktyka dla pokoleń". Tak wyglądała biała sobota w bydgoskim Centrum Onkologii

Cel jest jasny - zwrócenie uwagi na zdrowie mężczyzn, przekonanie ich do regularnej profilaktyki i wykrycie groźnych chorób nowotworowych na jak najwcześniejszym etapie.

- Co roku staram się przebadać. Mam dwóch kolegów, którzy mieli raka jądra. Chciałbym tego uniknąć - mówi jeden z uczestników akcji, a kolejny dodaje: - Pierwszy raz będę robił takie badanie. Wchodzę w taki wiek, że już trzeba - twierdzi.

Mężczyźni do 40 roku życia kierowani byli na USG. Powyżej tego wieku wykonywano badanie PSA, czyli antygenu swoistego dla prostaty.

Relacja Tatiany Adonis
Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: Bydgoszczbadaniazdrowierakmężczyźni
Akcja Mosznowładcy w Bydgoszczy. / Fot. Tatiana Adonis Akcja Mosznowładcy w Bydgoszczy. / Fot. Tatiana Adonis
Udostępnij znajomym
Wielkość czcionkiAa
poprzednia informacja Na Skwerze Kobiet w Inowrocławiu uroczyście odsłonięto Różową Ławeczkę

Obserwuj nas

Polub nasze profile w mediach społecznościowych
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz

Najczęściej czytane

Bydgoszcz

Akcja Mosznowładcy dotarła do Bydgoszczy. Panowie ustawili się w kolejce na badania

Młodsi mogli wykonać USG jąder, starsi test PSA. Wszystko za darmo i bez skierowania podczas sobotniej akcji w Centrum Handlowym Focus w Bydgoszczy.

Tatiana Adonis TB
2026-10-11, 15:29
Inowrocław

Na Skwerze Kobiet w Inowrocławiu uroczyście odsłonięto Różową Ławeczkę

Nowy element małej architektury ma przypominać o badaniach profilaktycznych.

Marcin Glapiak TB
2026-10-11, 12:26
REGION

XXVI Dzień Papieski. W całym kraju odbędą się koncerty, pielgrzymki i procesje

W tym roku obchody odbywają się 11 października pod hasłem „Św. Jan Paweł II, uczeń-misjonarz”. W niektórych miastach przesunięto wydarzenia na 12 i 16 października…

PAP TB
2026-10-11, 09:53
Włocławek

Włocławek. Podczas Kongresu Kobiet rozmawiano o profilaktyce zdrowotnej i nie tylko

„Stawiamy na zdrowie” - to hasło Kujawskiego Kongresu Kobiet, który został zorganizowany w Hotelu Aleksander we Włocławku. W wydarzeniu uczestniczyło około dwustu…

Radosław Jagieła BN
2026-10-11, 09:01
Toruń

Początek nowej kampanii społecznej w Kujawsko-Pomorskiem. Chodzi o choroby psychiczne

„Między ciszą a głosem" - to nowa kampania społeczna zainaugurowana w Szkole Podstawowej nr 12 w Toruniu. Chodzi o to, by lepiej rozumieć zdrowie psychiczne, głośno…

Monika Kaczyńska BN
2026-10-11, 08:01
Bydgoszcz

„Profilaktyka dla pokoleń". Tak wyglądała biała sobota w bydgoskim Centrum Onkologii

Zdrowie jest ważne w każdym wieku. A to właśnie regularne badania profilaktyczne pozwalają wykryć zmiany nowotworowe na bardzo wczesnym etapie, kiedy szanse na…

Tatiana Adonis TB
2026-10-10, 18:01
Bydgoszcz

Trwa zbiórka żywności w ramach Kampanii Walki z Głodem organizowanej przez Polski Czerwony Krzyż

W supermarketach w Bydgoszczy i okolicznych sklepach stanęły specjalne kosze z logo PCK.

Tataian Adonis TB
2026-10-10, 17:01
Inowrocław

Jak radzić sobie ze stresem? Po ostatnich wydarzeniach w szkołach warto porozmawiać z dziećmi

Uczestnicy warsztatów w Młodzieżowym Domu Kultury w Inowrocławiu mogą porozmawiać z terapeutami i pedagogami na temat sposobów radzenia sobie ze stresem.

Monika Kaczyńska Marcin Glapiak BN
2026-10-10, 15:56
Toruń

Znamy wyniki Budżetu Obywatelskiego Torunia. Te projekty zostaną zrealizowane

Doposażenie schroniska dla bezdomnych zwierząt, zakup nowoczesnego sprzętu dla toruńskich WOPRowców i stworzenie punktu higieny dla osób w kryzysie bezdomności…

Monika Kaczyńska BN
2026-10-10, 15:07
Bydgoszcz

Wypadek w Nowym Smolnie pod Bydgoszczą. Trzy osoby zostały ranne [zdjęcia]

Na odcinku drogi między Łabiszynem a Brzozą doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Jedno z aut dachowało.

Sława Skibińska-Dmitruk TB
2026-10-10, 14:07
Bydgoszcz

Casting na mediatorów rówieśniczych w bydgoskiej SP 63. Pomogą rozwiązywać spory

Uczniowie szóstych i siódmych klas mają pomagać w rozmowach z rówieśnikami i w rozwiązywaniu konfliktów. Casting na mediatorów rówieśniczych trwa w bydgoskiej…

Magdalena Gill BN
2026-10-10, 13:41
Radziejów

Jeździli po Radziejowie i okolicach pod wpływem alkoholu. Jednemu z nich grozi do pięciu lat więzienia

Dwóch kierowców z powiatu radziejowskiego zostało zatrzymanych za jazdę pod wpływem alkoholu. Badanie wykazało u nich ponad 1,5 i 1,9 promila alkoholu w organizmie…

BN
2026-10-10, 12:19
więcej wiadomości
0:00 0:00