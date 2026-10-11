Akcja Mosznowładcy dotarła do Bydgoszczy. Panowie ustawili się w kolejce na badania

Młodsi mogli wykonać USG jąder, starsi test PSA. Wszystko za darmo i bez skierowania podczas sobotniej akcji w Centrum Handlowym Focus w Bydgoszczy.

Cel jest jasny - zwrócenie uwagi na zdrowie mężczyzn, przekonanie ich do regularnej profilaktyki i wykrycie groźnych chorób nowotworowych na jak najwcześniejszym etapie.



- Co roku staram się przebadać. Mam dwóch kolegów, którzy mieli raka jądra. Chciałbym tego uniknąć - mówi jeden z uczestników akcji, a kolejny dodaje: - Pierwszy raz będę robił takie badanie. Wchodzę w taki wiek, że już trzeba - twierdzi.



Mężczyźni do 40 roku życia kierowani byli na USG. Powyżej tego wieku wykonywano badanie PSA, czyli antygenu swoistego dla prostaty.