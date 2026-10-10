Świecianie przegrali na wyjeździe z wiceliderem z Luzina 0:3 i zanotowali trzecią porażkę z rzędu/fot. Archiwum/Patryk Głowacki
SPORT

Trzecia porażka Wdy z rzędu, Chemik poległ w doliczonym czasie. Trudna sobota dla naszych drużyn

Świecianie przegrali na wyjeździe z wiceliderem z Luzina 0:3 i zanotowali trzecią porażkę z rzędu/fot. Archiwum/Patryk Głowacki
Wielkość czcionkiAa

Nieudana kolejka dla Wdy Świecie i Chemika Bydgoszcz w Betclic 3. Lidze. Świecianie przegrali na wyjeździe z wiceliderem z Luzina 0:3 i zanotowali trzecią porażkę z rzędu. Chemik odrobił dwie bramki straty z Gedanią Gdańsk, ale w doliczonym czasie stracił gola z rzutu karnego i przegrał 2:3.

IV liga: Tłuchowia wykorzystała potknięcie Unii. Pogoń tuż za liderami [wyniki 11. kolejki]
IV liga: Tłuchowia wykorzystała potknięcie Unii. Pogoń tuż za liderami [wyniki 11. kolejki]
Energa rozbiła Wichoś. Animam z kosmicznym double-double, Grządziela też błysnęła
Pomorzanin wypuścił zwycięstwo w końcówce. LKS Gąsawa bez punktów w Poznaniu
Regionalne złoto w Grudziądzu! Przyjemski, Pawełczak i Małkiewicz mistrzami Europy par
Twarde Pierniki postraszyły MKS w końcówce. Wielki powrót nie wystarczył do zwycięstwa

Wda po świetnym początku sezonu wyraźnie złapała zadyszkę. Po porażkach z Kluczevią Stargard i Polonią Środa Wielkopolska tym razem nie sprostała Wikędowi Luzino. Gospodarze objęli prowadzenie już w 9. minucie po golu Jędrzeja Zająca, a po przerwie przewagę powiększył dwoma trafieniami Piotr Kurbiel. Świecianie szczególnie po zmianie stron mieli duże problemy z tworzeniem sytuacji i nie zdołali odpowiedzieć choćby jednym golem.

Wikęd Luzino – Wda Świecie 3:0 (1:0)

Znacznie więcej emocji było w Bydgoszczy. Chemik szybko stracił gola, a jeszcze przed przerwą Damian Zagórski nie wykorzystał rzutu karnego. Po drugim trafieniu Gedanii gospodarze ruszyli do odrabiania strat. Najpierw Damian Rysiewski wykorzystał „jedenastkę”, a w 81. minucie Stanisław Wędzelewski doprowadził do remisu. Punkt uciekł jednak w doliczonym czasie, gdy Marek Niewiadomski wykorzystał rzut karny i dał gościom zwycięstwo.

Chemik Bydgoszcz – Gedania Gdańsk 2:3 (0:1)
Gole Chemika: Damian Rysiewski (64-karny), Stanisław Wędzelewski (81)

Dyscyplina: piłka nożna
TAGI: Wda ŚwiecieChemik BydgoszczBetclic 3. LigaWikęd LuzinoGedania Gdańskpiłka nożnapiłka nożna Bydgoszczpiłka nożna ŚwiecieDamian RysiewskiStanisław WędzelewskiPiotr KurbielJędrzej Zającsport w Bydgoszczysport w Świeciukujawsko-pomorskie
Udostępnij znajomym
Wielkość czcionkiAa
poprzednia informacja Energa rozbiła Wichoś. Animam z kosmicznym double-double, Grządziela też błysnęła
następna informacja IV liga: Tłuchowia wykorzystała potknięcie Unii. Pogoń tuż za liderami [wyniki 11. kolejki]

Obserwuj nas

Polub nasze profile w mediach społecznościowych
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz

Najczęściej czytane

SPORT

IV liga: Tłuchowia wykorzystała potknięcie Unii. Pogoń tuż za liderami [wyniki 11. kolejki]

Tłuchowia Tłuchowo utrzymała prowadzenie w kujawsko-pomorskiej IV lidze. W 11. kolejce wygrała na wyjeździe z Victorią Czernikowo 3:1, a dotychczasowy współlider…

WS
2026-10-11, 00:13
SPORT

Trzecia porażka Wdy z rzędu, Chemik poległ w doliczonym czasie. Trudna sobota dla naszych drużyn

Nieudana kolejka dla Wdy Świecie i Chemika Bydgoszcz w Betclic 3. Lidze. Świecianie przegrali na wyjeździe z wiceliderem z Luzina 0:3 i zanotowali trzecią porażkę…

WS
2026-10-10, 23:17
Toruń

Energa rozbiła Wichoś. Animam z kosmicznym double-double, Grządziela też błysnęła

Koszykarki Energi Toruń odniosły trzecie zwycięstwo w czwartym meczu PGE Basket Ligi Kobiet. Katarzynki nie dały większych szans Isands JTEC Wichoś Jelenia Góra…

WS
2026-10-10, 22:10
SPORT

Pomorzanin wypuścił zwycięstwo w końcówce. LKS Gąsawa bez punktów w Poznaniu

Nieudana sobota kujawsko-pomorskich drużyn w 5. kolejce Hokej Superligi. Pomorzanin Toruń prowadził z Grunwaldem Poznań 3:1, ale gospodarze doprowadzili do remisu…

WS
2026-10-10, 21:08
Grudziądz

Regionalne złoto w Grudziądzu! Przyjemski, Pawełczak i Małkiewicz mistrzami Europy par

Kujawsko-pomorscy żużlowcy zdobyli dla Polski mistrzostwo Europy par. Wiktor Przyjemski i Maksymilian Pawełczak z Polonii Bydgoszcz oraz Kevin Małkiewicz z GKM-u…

PAP WS
2026-10-10, 20:15
SPORT

Twarde Pierniki postraszyły MKS w końcówce. Wielki powrót nie wystarczył do zwycięstwa

Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń przegrały na wyjeździe z MKS-em Dąbrowa Górnicza 83:87 w 2. kolejce PGE Basket Ligi. Torunianie tracili już 20 punktów, ale…

WS
2026-10-10, 19:17
Toruń

Katarzynki chcą wrócić na zwycięską ścieżkę! W sobotę podejmą Jeleniogórzanki. Relacja w PR PiK

Koszykarki Energi Toruń po pierwszej porażce w sezonie wracają na własny parkiet. W sobotę o godz. 17:00 Katarzynki podejmą Isands JTEC Wichoś Jelenia Góra, który…

WS
2026-10-10, 07:27
SPORT

Druga porażka z rzędu KH Energi. Torunianie wyraźnie słabsi w Sosnowcu

KH Energa Toruń przegrała na wyjeździe z ECZD Zagłębiem Sosnowiec 2:6 w 8. kolejce TAURON Hokej Ligi. Po wysokiej porażce z GKS-em Katowice Torunianie znów nie…

WS
2026-10-09, 23:58
Bydgoszcz

Wielkie rozczarowanie w Moderator Arenie. Astoria przegrała z GTK Gliwice po słabej czwartej kwarcie

Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz przegrała z Euvic GTK Gliwice 74:75 w 2. kolejce PGE Basket Ligi. Bydgoszczanie zaczęli znakomicie, później musieli odrabiać straty…

WS
2026-10-09, 23:01
Toruń

Elana znów wygrała w Toruniu. Korpalski rozstrzygnął mecz z Flotą w końcówce

Toruńska drużyna odniosła drugie zwycięstwo z rzędu w Betclic III Lidze. W 12. kolejce żółto-niebiescy pokonali u siebie Flotę Świnoujście 1:0, a gola na wagę…

WS
2026-10-09, 21:21
SPORT

Pałac rozbił Stal Mielec. Bydgoszczanki z kolejnymi punktami w TAURON Lidze

Metalkas Pałac Bydgoszcz odniósł pierwsze zwycięstwo w nowym sezonie TAURON Ligi Kobiet. Bydgoszczanki w drugiej kolejce pokonały na wyjeździe ITA TOOLS Stal Mielec…

WS
2026-10-09, 19:09
SPORT

Sportowy weekendowy rozkład jazdy – co czeka zespoły z województwa kujawsko-pomorskiego?

Przed nami kolejny intensywny sportowy weekend w regionie. W niedzielny wieczór najwięcej uwagi przyciągnie spotkanie Zawiszy Bydgoszcz ze Zniczem Pruszków w Betclic…

WS
2026-10-09, 10:02
więcej wiadomości
0:00 0:00