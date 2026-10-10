Trzecia porażka Wdy z rzędu, Chemik poległ w doliczonym czasie. Trudna sobota dla naszych drużyn

Nieudana kolejka dla Wdy Świecie i Chemika Bydgoszcz w Betclic 3. Lidze. Świecianie przegrali na wyjeździe z wiceliderem z Luzina 0:3 i zanotowali trzecią porażkę z rzędu. Chemik odrobił dwie bramki straty z Gedanią Gdańsk, ale w doliczonym czasie stracił gola z rzutu karnego i przegrał 2:3.

Wda po świetnym początku sezonu wyraźnie złapała zadyszkę. Po porażkach z Kluczevią Stargard i Polonią Środa Wielkopolska tym razem nie sprostała Wikędowi Luzino. Gospodarze objęli prowadzenie już w 9. minucie po golu Jędrzeja Zająca, a po przerwie przewagę powiększył dwoma trafieniami Piotr Kurbiel. Świecianie szczególnie po zmianie stron mieli duże problemy z tworzeniem sytuacji i nie zdołali odpowiedzieć choćby jednym golem.



Wikęd Luzino – Wda Świecie 3:0 (1:0)



Znacznie więcej emocji było w Bydgoszczy. Chemik szybko stracił gola, a jeszcze przed przerwą Damian Zagórski nie wykorzystał rzutu karnego. Po drugim trafieniu Gedanii gospodarze ruszyli do odrabiania strat. Najpierw Damian Rysiewski wykorzystał „jedenastkę”, a w 81. minucie Stanisław Wędzelewski doprowadził do remisu. Punkt uciekł jednak w doliczonym czasie, gdy Marek Niewiadomski wykorzystał rzut karny i dał gościom zwycięstwo.



Chemik Bydgoszcz – Gedania Gdańsk 2:3 (0:1)

Gole Chemika: Damian Rysiewski (64-karny), Stanisław Wędzelewski (81)