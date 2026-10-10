Znamy Bydgoskie Drzewo Roku 2026. To potężny dąb szypułkowy zwany „Złotym Bronkiem"

Zwycięskie drzewo rośnie przy ul. Czartoryskiego. Na drugim miejscu uplasował się kasztanowiec pospolity z ul. Podgórnej, a na trzecim olsza czarna z Parku Centralnego.

To już szósta edycja konkursu organizowanego przez Stowarzyszenie MODrzew. W tym roku głosy oddało 1200 osób. Zwycięski dąb rośnie przy SP nr 47. Ma 31 metrów wysokości i 480 centymetrów obwodu.



- Jest pomnikiem przyrody i jednym z większych drzew w Bydgoszczy - mówi Marzena Błaszczyk ze Stowarzyszenia MODrzew. - Rywalizacja była wyjątkowo zacięta. Pierwsze i drugie miejsce dzieli w tym roku tylko 14 głosów.



„Złoty Bronek" zdobył 469 głosów. Kasztanowiec z ul. Podgórnej 455, a trzecia na podium olsza - 120. Konkurs ma zwracać uwagę na najcenniejsze drzewa w mieście i przypominać o roli jaką pełnią w przestrzeni miejskiej. Dają nam cień i łagodzą upały.