„Złoty Bronek
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Znamy Bydgoskie Drzewo Roku 2026. To dąb szypułkowy „Złoty Bronek"

„Złoty Bronek" rośnie przy SP nr 47 w Bydgoszczy. / Fot. Stowarzyszenie MODrzew
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Zwycięskie drzewo rośnie przy ul. Czartoryskiego. Na drugim miejscu uplasował się kasztanowiec pospolity z ul. Podgórnej, a na trzecim olsza czarna z Parku Centralnego.

Oto on! Znamy laureata konkursu na Bydgoskie Drzewo Roku 2025. Wiemy jak głosowano [wyniki]
Oto on! Znamy laureata konkursu na Bydgoskie Drzewo Roku 2025. Wiemy jak głosowano [wyniki]

To już szósta edycja konkursu organizowanego przez Stowarzyszenie MODrzew. W tym roku głosy oddało 1200 osób. Zwycięski dąb rośnie przy SP nr 47. Ma 31 metrów wysokości i 480 centymetrów obwodu.

- Jest pomnikiem przyrody i jednym z większych drzew w Bydgoszczy - mówi Marzena Błaszczyk ze Stowarzyszenia MODrzew. - Rywalizacja była wyjątkowo zacięta. Pierwsze i drugie miejsce dzieli w tym roku tylko 14 głosów.

„Złoty Bronek" zdobył 469 głosów. Kasztanowiec z ul. Podgórnej 455, a trzecia na podium olsza - 120. Konkurs ma zwracać uwagę na najcenniejsze drzewa w mieście i przypominać o roli jaką pełnią w przestrzeni miejskiej. Dają nam cień i łagodzą upały.

Relacja Tatiany Adonis
TAGI: bydgoszczdrzewo rokuStowarzyszenie MODrzew
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