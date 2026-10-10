Mural z wizerunkiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego powstał we Włocławku

Sztuka zagościła na jednej ze ścian Zespołu Szkół nr 4, której słynny poeta jest patronem. Powstała w ramach budżetu obywatelskiego.

Okoliczni mieszkańcy pozytywnie oceniają wykonanie muralu.



- Wszystko jest odświeżone. Jest bardzo ładnie i kolorowo. Krzysztof Kamil Baczyński bardzo tutaj pasuje - mówią.



- Problemem na tej ścianie były cegły, ponieważ mają między sobą fugę, a fuga jest we wgłębieniu. Trudno jeździć po niej wałkiem z farbą - opowiada plastyk Tomasz Jakubowski, który na co dzień pracuje w Miejskim Domu Kultury w Przasnyszu. - Zużywa się więcej materiału i czasu, ale za to cegły tworzą potem piękną fakturę.



To nie koniec planów na murale we Włocławku. Jeden z nich ma powstać na ścianie budynku przy ulicy Brzeskiej 17. Będzie przedstawiać Tosię Altman - żydowską działaczkę ruchu oporu w czasie drugiej wojny światowej - urodzoną w Lipnie i wychowaną we Włocławku. Do 15 października można przesyłać zgłoszenia w konkursie Urzędu Miasta.