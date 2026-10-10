Tak prezentuje się mural na ścianie ZS nr 4 we Włocławku. / Fot. Radosław Jagieła
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Mural z wizerunkiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego powstał we Włocławku

Tak prezentuje się mural na ścianie ZS nr 4 we Włocławku. / Fot. Radosław Jagieła
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Sztuka zagościła na jednej ze ścian Zespołu Szkół nr 4, której słynny poeta jest patronem. Powstała w ramach budżetu obywatelskiego.

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Okoliczni mieszkańcy pozytywnie oceniają wykonanie muralu.

- Wszystko jest odświeżone. Jest bardzo ładnie i kolorowo. Krzysztof Kamil Baczyński bardzo tutaj pasuje - mówią.

- Problemem na tej ścianie były cegły, ponieważ mają między sobą fugę, a fuga jest we wgłębieniu. Trudno jeździć po niej wałkiem z farbą - opowiada plastyk Tomasz Jakubowski, który na co dzień pracuje w Miejskim Domu Kultury w Przasnyszu. - Zużywa się więcej materiału i czasu, ale za to cegły tworzą potem piękną fakturę.

To nie koniec planów na murale we Włocławku. Jeden z nich ma powstać na ścianie budynku przy ulicy Brzeskiej 17. Będzie przedstawiać Tosię Altman - żydowską działaczkę ruchu oporu w czasie drugiej wojny światowej - urodzoną w Lipnie i wychowaną we Włocławku. Do 15 października można przesyłać zgłoszenia w konkursie Urzędu Miasta.

Relacja Radosława Jagieły
TAGI: WłocławekmuralBaczyński
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