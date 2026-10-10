Trwa zbiórka żywności w ramach Kampanii Walki z Głodem organizowanej przez Polski Czerwony Krzyż

W supermarketach w Bydgoszczy i okolicznych sklepach stanęły specjalne kosze z logo PCK.

Wolontariusze zachęcają klientów do przekazywania produktów spożywczych, które następnie trafią do osób potrzebujących.



- Mąka, makaron... Wspieram, bo to uczy nas i dzieci empatii - mówią osoby, które włączyły się zbiórkę PCK w bydgoskich sklepach.



- Ta żywność trafi do osób potrzebujących - mówi Tomasz Okoński, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Oddziału PCK w Bydgoszczy. - Zakładamy, że w spotkaniu, podczas którego wydawać będziemy zebraną żywność weźmie udział około 200 osób bezdomnych, niepełnosprawnych i o niskim statusie materialnym.



Zbiórka trwa dziś (10.10) w kilkunastu sklepach na terenie Bydgoszczy, Osielska i Białych Błot, równolegle prowadzona jest kwesta uliczna, z której dochód zostanie przeznaczony na zakup żywności. Cały czas produkty z długim terminem przydatności zbierane są też w kilku bydgoskich szkołach. A finał Kampanii Walki z Głodem 16 października w Bydgoszczy.