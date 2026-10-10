„Profilaktyka dla pokoleń". Tak wyglądała biała sobota w bydgoskim Centrum Onkologii

Zdrowie jest ważne w każdym wieku. A to właśnie regularne badania profilaktyczne pozwalają wykryć zmiany nowotworowe na bardzo wczesnym etapie, kiedy szanse na całkowite wyleczenie są największe.

W bydgoskim Centrum Onkologii chętni mogli skorzystać z badań i konsultacji. Można było m.in. zbadać swoje znamiona, panie piersi oraz nauczyć się samobadania. Jak to zrobić?



- Najlepiej raz w miesiącu. Stajemy przed lustrem. Patrzymy czy piersi nie zmieniły kształtu, czy nie ma obrzęku, zaczerwienienia... - tumaczono.



- Kontrolujemy, badamy. Nie zawsze wszędzie można się dostać, bo są kolejki do specjalistów. Jeśli jest okazja, to warto skorzystać - mówią uczestniczki spotkania.



- Chcemy, aby ta świadomość konieczności badania się była powszechna - mówi dr n. med.

Tomasz Mierzwa, koordynator Zakładu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Centrum Onkologii w Bydgoszczy.



Akcji towarzyszy debata międzypokoleniowa, podczas której młodzi przypominają starszym, że na zdrowie nigdy nie jest za późno, a starsi przekonują młodych, że profilaktyki nie warto odkładać na później.