Włocławek. Podczas Kongresu Kobiet rozmawiano o profilaktyce zdrowotnej i nie tylko

„Stawiamy na zdrowie” - to hasło Kujawskiego Kongresu Kobiet, który został zorganizowany w Hotelu Aleksander we Włocławku. W wydarzeniu uczestniczyło około dwustu pań.

- Chciałabym dowiedzieć się o profilaktyce zdrowia w moim wieku. Nam brakuje takich spotkań. Kobiety powinny się spotykać i mieć czas wychodzenia dla siebie - usłyszał nasz reporter od uczestniczek.



- Rozmawiamy o największych problemach zdrowotnych kobiet, czyli onkologiczno-hematologicznych, dermatologiczno-onkologicznych czy kardiologicznych, bo kobiety, wbrew pozorom, najczęściej umierają na serce. O tym nikt nie mówi - mówi Karolina Klimecka-Łaptuta, prezes Fundacji Karolińska Perspectiva i prezes Kujawskiego Klubu Kobiet. - Poza tym mówimy też o kwestiach okulistycznych oraz tych związanych z urodą, czyli blefaropastyką powiek - dodaje.