Skarbiec Fajansu z szansą na ogólnopolskie wyróżnienie - Certyfikat Internautów 2026/fot. Agnieszka Marszał/Archiwum
Włocławek

Skarbiec Fajansu z szansą na ogólnopolskie wyróżnienie - Certyfikat Internautów 2026

Skarbiec Fajansu z szansą na ogólnopolskie wyróżnienie - Certyfikat Internautów 2026/fot. Agnieszka Marszał/Archiwum
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Skarbiec Fajansu we Włocławku - placówka z interaktywną ekspozycją - znalazł się w gronie szesnastu kandydatów do Certyfikatu Internautów 2026, w konkursie organizowanym przez Polską Organizację Turystyczną.

Kamienice pod fajansowym adresem. To nowy znak rozpoznawczy Włocławka [zdjęcia]
Kamienice pod fajansowym adresem. To nowy znak rozpoznawczy Włocławka [zdjęcia]
Światło i dźwięk na Festiwalu Fajansu we Włocławku. Znamy daty kolejnych pokazów [wideo]

- Skarbiec Fajansu jest niepowtarzalny, jedyny w Polsce i tylko tu można zobaczyć, jak kiedyś ręcznie malowano niepowtarzalne wyroby, znane przez dekady jako po prostu „włocławki” - mówi Piotr Wawrowski, zastępca dyrektora Centrum Kultury Browar B ds. Interaktywnego Centrum Fajansu - Skarbca Fajansu.

Głosowanie w plebiscycie internautów potrwa do 19 października na stronie internetowej Polskiej Organizacji Turystycznej.

Mówi Piotr Wawrowski, zastępca dyrektora Centrum Kultury Browar B ds. Interaktywnego Centrum Fajansu - Skarbca Fajansu
Gdzie: Włocławek
TAGI: Skarbiec FajansuWłocławekgłosowanie
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