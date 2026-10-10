Skarbiec Fajansu z szansą na ogólnopolskie wyróżnienie - Certyfikat Internautów 2026

Skarbiec Fajansu we Włocławku - placówka z interaktywną ekspozycją - znalazł się w gronie szesnastu kandydatów do Certyfikatu Internautów 2026, w konkursie organizowanym przez Polską Organizację Turystyczną.

- Skarbiec Fajansu jest niepowtarzalny, jedyny w Polsce i tylko tu można zobaczyć, jak kiedyś ręcznie malowano niepowtarzalne wyroby, znane przez dekady jako po prostu „włocławki” - mówi Piotr Wawrowski, zastępca dyrektora Centrum Kultury Browar B ds. Interaktywnego Centrum Fajansu - Skarbca Fajansu.



Głosowanie w plebiscycie internautów potrwa do 19 października na stronie internetowej Polskiej Organizacji Turystycznej.