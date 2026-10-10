Casting na mediatorów rówieśniczych w bydgoskiej SP 63. Pomogą rozwiązywać spory

Uczniowie szóstych i siódmych klas mają pomagać w rozmowach z rówieśnikami i w rozwiązywaniu konfliktów. Casting na mediatorów rówieśniczych trwa w bydgoskiej Szkole Podstawowej nr 63 z oddziałami sportowymi w Bydgoszczy.

Po co szkole mediatorzy? - Na pewno będzie lepiej rozmawiało się w towarzystwie rówieśników niż osób dorosłych - uważa pedagog szkolny Agata Żmijewska. - Rówieśnicy mają podobny język, doświadczenia, obserwacje - dodaje.



- Podczas castingu patrzymy również na to, by te dzieci były bezstronne i empatyczne - tłumaczy pedagog.



Casting na mediatora rówieśniczego polega na wypełnieniu ankiety przez uczniów klas szóstych i siódmych. - Składa się z pytań otwartych. Dotyczą tego, kto jest w klasie taką osobą, do której najchętniej byśmy się zwrócili o pomoc, która potrafi spokojnie porozmawiać, która za szybko nie ocenia innych. Ostatnie pytanie brzmi, czy osoba, która wypełnia ankietę, chciałaby zostać mediatorem rówieśniczym - tłumaczy Agata Żmijewska.



Kolejnym etapem castingu będą rozmowy z kandydatami. Zgodę muszą także wyrazić ich rodzice. Mediatorzy będą prowadzili rozmowy w parach. Casting ma ich wyłonić czternaścioro.