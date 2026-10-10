Pedagog SP 63 Agata Żmijewska/fot. Magdalena Gill
Bydgoszcz

Casting na mediatorów rówieśniczych w bydgoskiej SP 63. Pomogą rozwiązywać spory

Pedagog SP 63 Agata Żmijewska/fot. Magdalena Gill
Wielkość czcionkiAa

Uczniowie szóstych i siódmych klas mają pomagać w rozmowach z rówieśnikami i w rozwiązywaniu konfliktów. Casting na mediatorów rówieśniczych trwa w bydgoskiej Szkole Podstawowej nr 63 z oddziałami sportowymi w Bydgoszczy.

Grupy wsparcia dla rodziców. Konsultacje psychologiczne dla uczniów. Toruń reaguje na kryzys
Grupy wsparcia dla rodziców. Konsultacje psychologiczne dla uczniów. Toruń reaguje na kryzys
Co drugi uczeń w Kujawsko-Pomorskiem nie poszedł do szkoły. Policjanci skontrolowali 1100 placówek
Szkoła będzie mogła sprawdzić zawartość plecaka. To wniosek sztabu kryzysowego w Toruniu

Po co szkole mediatorzy? - Na pewno będzie lepiej rozmawiało się w towarzystwie rówieśników niż osób dorosłych - uważa pedagog szkolny Agata Żmijewska. - Rówieśnicy mają podobny język, doświadczenia, obserwacje - dodaje.

- Podczas castingu patrzymy również na to, by te dzieci były bezstronne i empatyczne - tłumaczy pedagog.

Casting na mediatora rówieśniczego polega na wypełnieniu ankiety przez uczniów klas szóstych i siódmych. - Składa się z pytań otwartych. Dotyczą tego, kto jest w klasie taką osobą, do której najchętniej byśmy się zwrócili o pomoc, która potrafi spokojnie porozmawiać, która za szybko nie ocenia innych. Ostatnie pytanie brzmi, czy osoba, która wypełnia ankietę, chciałaby zostać mediatorem rówieśniczym - tłumaczy Agata Żmijewska.

Kolejnym etapem castingu będą rozmowy z kandydatami. Zgodę muszą także wyrazić ich rodzice. Mediatorzy będą prowadzili rozmowy w parach. Casting ma ich wyłonić czternaścioro.

Mówi pedagog SP 63 Agata Żmijewska
Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: mediator rówieśniczycastingSzkoła Podstawowa nr 63pedagog szkolnykonflikty
Udostępnij znajomym
Wielkość czcionkiAa
poprzednia informacja Jeździli po Radziejowie i okolicach pod wpływem alkoholu. Jednemu z nich grozi do pięciu lat więzienia
następna informacja Wypadek w Nowym Smolnie pod Bydgoszczą. Jedno z aut dachowało [zdjęcia]

Obserwuj nas

Polub nasze profile w mediach społecznościowych
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz

Najczęściej czytane

Bydgoszcz

Wypadek w Nowym Smolnie pod Bydgoszczą. Jedno z aut dachowało [zdjęcia]

Do zdarzenia doszło na odcinku między Nowym Dąbiem a Brzozą. Na miejscu cały czas pracują służby.

TB
2026-10-10, 14:07
Bydgoszcz

Casting na mediatorów rówieśniczych w bydgoskiej SP 63. Pomogą rozwiązywać spory

Uczniowie szóstych i siódmych klas mają pomagać w rozmowach z rówieśnikami i w rozwiązywaniu konfliktów. Casting na mediatorów rówieśniczych trwa w bydgoskiej…

Magdalena Gill BN
2026-10-10, 13:41
Radziejów

Jeździli po Radziejowie i okolicach pod wpływem alkoholu. Jednemu z nich grozi do pięciu lat więzienia

Dwóch kierowców z powiatu radziejowskiego zostało zatrzymanych za jazdę pod wpływem alkoholu. Badanie wykazało u nich ponad 1,5 i 1,9 promila alkoholu w organizmie…

BN
2026-10-10, 12:19
REGION

Kryzys psychiczny dotyka już kilkulatków. Nawet 10 na 100 z nich potrzebuje wsparcia

Zaburzenia psychiczne dotykają obecnie 8-10 proc. dzieci w wieku przedszkolnym, znacząco utrudniając im codzienne funkcjonowanie. W przeciwieństwie do młodzieży…

Mariusz Luda DW
2026-10-10, 08:00
Toruń

Grupy wsparcia dla rodziców. Konsultacje psychologiczne dla uczniów. Toruń reaguje na kryzys

Jak radzić sobie z własnym strachem i trudnymi emocjami dzieci? Gdzie dzwonić po pomoc, by mieć pewność, że ona nadejdzie? W Toruniu działa sztab kryzysowy.

Michał Zaręba DW
2026-10-09, 22:12
REGION

Try wypadki niemal w tym samym czasie. Dwa auta na boku, jedno na dachu

Dwie osoby po zderzeniu samochodów w Broniewku potrzebowały pomocy medycznej. Jedna osoba trafiła do szpitala po wypadku w Toruniu.

Tatiana Adonis DW
2026-10-09, 20:57
Bydgoszcz

Wypadek na drodze ekspresowej S5 w Żołędowie pod Bydgoszczą. Jedna osoba ranna [zdjęcia]

Do groźnego zdarzenia doszło między węzłami Opławiec i Maksymilianowo, na pasie w stronę Gdańska.

DW
2026-10-09, 18:51
Bydgoszcz

Co drugi uczeń w Kujawsko-Pomorskiem nie poszedł do szkoły. Policjanci skontrolowali 1100 placówek

Funkcjonariusze interweniowali w piątek (9 października) ponad 60 razy w związku z rozsyłanymi informacjami o rzekomych atakach na szkoły w regionie. Większość…

Tatiana Adonis DW
2026-10-09, 18:32
Toruń

Szkoła będzie mogła sprawdzić zawartość plecaka. To wniosek sztabu kryzysowego w Toruniu

W całym regonie samorządy powołują sztaby kryzowe. To odpowiedź na pojawiające się w sieci informacje o rzekomych atakach na placówki. Będą też nadzwyczajne rady…

Michał Zaręba DW
2026-10-09, 17:56
Bydgoszcz

Coraz więcej zwolnień psychiatrycznych w Kujawsko-Pomorskiem. Jest opcja bezpłatnej rehabilitacji

Zarówno w całym kraju, jak i w województwie kujawsko-pomorskim najwięcej nieobecności w pracy z powodu zaburzeń psychicznych wiązało się z reakcją na długotrwały…

Redakcja KB
2026-10-09, 17:00
Toruń

Są wyniki sekcji zwłok 46-latka spod Torunia. Śledczy wykluczyli udział osób trzecich

Niewydolność oddechowo-krążeniowa była przyczyną śmierci 46-letniego mieszkańca podtoruńskiej miejscowości. Jego ciało znaleziono po czterech dniach poszukiwa…

Mariusz Luda DW
2026-10-09, 16:27
Toruń

20 lat więzienia za śmiertelne pobicie w Toruniu. Sędzia mówił o bezsensowności ataku

Sąd Apelacyjny w Gdańsku podwyższył do 20 lat więzienia karę dla 40-letniego Kamila D. za brutalne pobicie ze skutkiem śmiertelnym swojego znajomego w Toruniu…

Redakcja PAP
2026-10-09, 16:02
więcej wiadomości
0:00 0:00