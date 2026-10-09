Elana znów wygrała w Toruniu. Korpalski rozstrzygnął mecz z Flotą w końcówce

Toruńska drużyna odniosła drugie zwycięstwo z rzędu w Betclic III Lidze. W 12. kolejce żółto-niebiescy pokonali u siebie Flotę Świnoujście 1:0, a gola na wagę trzech punktów strzelił w końcówce Arkadiusz Korpalski.

Spotkanie długo było wyrównane. Elana miała swoje momenty i częściej próbowała przejąć inicjatywę, ale brakowało jej konkretów pod bramką rywali. Po przerwie przewaga Torunian była już wyraźniejsza, szczególnie przy stałych fragmentach gry.



Decydująca akcja przyszła w 88. minucie. Po rzucie rożnym piłkę głową zgrał Szymon Ćwikliński, a Arkadiusz Korpalski również głową skierował ją do siatki. W doliczonym czasie Flota próbowała jeszcze odpowiedzieć, ale Elana obroniła jednobramkowe prowadzenie i dopisała kolejny komplet punktów.



Elana Toruń – Flota Świnoujście 1:0 (0:0)

Bramka: Arkadiusz Korpalski (89)