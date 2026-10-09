KH Energa Toruń przegrała na wyjeździe z ECZD Zagłębiem Sosnowiec 2:6 w 8. kolejce TAURON Hokej Ligi/fot. Pixabay
SPORT

Druga porażka z rzędu KH Energi. Torunianie wyraźnie słabsi w Sosnowcu

KH Energa Toruń przegrała na wyjeździe z ECZD Zagłębiem Sosnowiec 2:6 w 8. kolejce TAURON Hokej Ligi/fot. Pixabay
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KH Energa Toruń przegrała na wyjeździe z ECZD Zagłębiem Sosnowiec 2:6 w 8. kolejce TAURON Hokej Ligi. Po wysokiej porażce z GKS-em Katowice Torunianie znów nie potrafili wrócić na właściwe tory.

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Pierwsza porażka KH Energi Toruń. GKS Katowice rozbił Stalowe Pierniki na Tor-Torze

Trener Sami Hirvonen dał szansę Mateuszowi Studzińskiemu, który po raz pierwszy w tym sezonie rozpoczął mecz w bramce. Po niespełna 28 minutach było jednak 4:0 dla Zagłębia i między słupkami pojawił się Roman Kałmykow.

Największym problemem KH Energi ponownie była ofensywa. Dopiero w 42. minucie Patryk Napiórkowski przerwał trwającą ponad 96 minut serię bez gola. Drugie trafienie dla Torunian to z kolei dzieło Andrija Denyskina.

Dla KH Energi była to druga wysoka porażka z rzędu. W niedzielę o godz. 17:00 Stalowe Pierniki podejmą na Tor-Torze Unię Oświęcim.

ECZD Zagłębie Sosnowiec – KH Energa Toruń 6:2 (2:0, 2:0, 2:2)
Bramki KH Energi: Napiórkowski (42), Denyskin (58)

Kiedy:9 października 2026 roku o godzinie 23:58
Dyscyplina: hokej na lodzie
TAGI: KH Energa ToruńECZD Zagłębie SosnowiecTAURON Hokej Ligahokej na lodzieStalowe PiernikiToruńZagłębie SosnowiecPatryk NapiórkowskiAndrij DenyskinRoman KałmykowMateusz StudzińskiSami HirvonenTor-TorUnia Oświęcimsport w Toruniu
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