Druga porażka z rzędu KH Energi. Torunianie wyraźnie słabsi w Sosnowcu

KH Energa Toruń przegrała na wyjeździe z ECZD Zagłębiem Sosnowiec 2:6 w 8. kolejce TAURON Hokej Ligi. Po wysokiej porażce z GKS-em Katowice Torunianie znów nie potrafili wrócić na właściwe tory.

Trener Sami Hirvonen dał szansę Mateuszowi Studzińskiemu, który po raz pierwszy w tym sezonie rozpoczął mecz w bramce. Po niespełna 28 minutach było jednak 4:0 dla Zagłębia i między słupkami pojawił się Roman Kałmykow.



Największym problemem KH Energi ponownie była ofensywa. Dopiero w 42. minucie Patryk Napiórkowski przerwał trwającą ponad 96 minut serię bez gola. Drugie trafienie dla Torunian to z kolei dzieło Andrija Denyskina.



Dla KH Energi była to druga wysoka porażka z rzędu. W niedzielę o godz. 17:00 Stalowe Pierniki podejmą na Tor-Torze Unię Oświęcim.



ECZD Zagłębie Sosnowiec – KH Energa Toruń 6:2 (2:0, 2:0, 2:2)

Bramki KH Energi: Napiórkowski (42), Denyskin (58)