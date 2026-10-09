Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz przegrała z Euvic GTK Gliwice 74:75 w 2. kolejce PGE Basket Ligi/Archiwalne/fot. Izabela Langner
Bydgoszcz

Wielkie rozczarowanie w Moderator Arenie. Astoria przegrała z GTK Gliwice po słabej czwartej kwarcie

Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz przegrała z Euvic GTK Gliwice 74:75 w 2. kolejce PGE Basket Ligi/Archiwalne/fot. Izabela Langner
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Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz przegrała z Euvic GTK Gliwice 74:75 w 2. kolejce PGE Basket Ligi. Bydgoszczanie zaczęli znakomicie, później musieli odrabiać straty, a w końcówce po prostu zawiedli...

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Astoria rozpoczęła z rozmachem. Po kilku minutach prowadziła 11:0, a przewaga gospodarzy urosła nawet do 14 punktów. GTK szybko jednak wróciło do meczu, a w drugiej kwarcie całkowicie odwróciło jego obraz. Do przerwy goście prowadzili 46:35.

Bydgoszczanie po zmianie stron zaczęli mozolną pogoń. Kacper Kłaczek, Denzel Andersson i Martyce Kimbrough dali gospodarzom impuls, dzięki któremu przed ostatnią kwartą Astoria prowadziła 62:61.
O wszystkim decydowały ostatnie minuty. Jayden Taylor jeszcze dał Astorii prowadzenie, ale GTK odpowiedziało. Gospodarze mieli piłkę i szansę na zwycięstwo, jednak zamiast spokojnie rozegrać końcówkę, dwukrotnie stracili piłkę. Zabrakło chłodnej głowy, a wcześniej mocno dała się też we znaki fatalna seria 15 kolejnych niecelnych rzutów za trzy.

Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz – Euvic GTK Gliwice 74:75 (22:20, 13:26, 27:15, 12:14)

Po meczu odbyła się również ważna dla klubu uroczystość. Astoria zastrzegła numer „10”, z którym występował Grzegorz Skiba – jedna z legend bydgoskiego klubu.

Gdzie: Bydgoszcz
Dyscyplina: koszykówka
TAGI: Enea Łaciate Astoria BydgoszczAstoria BydgoszczEuvic GTK GliwicePGE Basket LigakoszykówkaModerator Arenakoszykówka BydgoszczJayden TaylorMartyce KimbroughKacper KłaczekDenzel AnderssonGrzegorz Skibazastrzeżony numer 10sport w Bydgoszczy
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