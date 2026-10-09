Wypadek w powiecie radziejowskim. Jedno auto leży na dachu, drugie na boku

Dwie osoby po zderzeniu samochodów w Broniewku potrzebowały pomocy medycznej.
Dwa auta osobowe zderzyły się w miejscowości Broniewek w powiecie radziejowskim. Jedno dachowało, drugie wylądowało na boku. Dwie osoby trafiły pod opiekę ratowników medycznych. Pracowały tam cztery zastępy strażaków. Są utrudnienia w ruchu.
W Kujawsko-Pomorskiem niemal w tym samym czasie doszło jeszcze do dwóch groźnych zdarzeń.
- W Wielkim Sosnowcu w powiecie żnińskim samochód osobowy wjechał w tył ciągnika rolniczego. Nikt nie ucierpiał.
- Doszło też do zderzenia dwóch samochodów osobowych na ul. Włocławskiej w Toruniu. Nie ma informacji o poszkodowanych. W kierunku Czerniewic tworzą się korki.