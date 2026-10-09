Try wypadki niemal w tym samym czasie. Dwa auta na boku, jedno na dachu

Dwie osoby po zderzeniu samochodów w Broniewku potrzebowały pomocy medycznej. Jedna osoba trafiła do szpitala po wypadku w Toruniu.

Dwa auta osobowe zderzyły się w miejscowości Broniewek w powiecie radziejowskim. Jedno dachowało, drugie wylądowało na boku. Dwie osoby trafiły pod opiekę ratowników medycznych. Pracowały tam cztery zastępy strażaków.



W Kujawsko-Pomorskiem niemal w tym samym czasie doszło jeszcze do dwóch groźnych zdarzeń.



W Wielkim Sosnowcu w powiecie żnińskim samochód osobowy wjechał w tył ciągnika rolniczego. Nikt nie ucierpiał.

Doszło też do zderzenia dwóch samochodów osobowych na ul. Włocławskiej w Toruniu. Jedna osoba trafiła do szpitala.

Okoliczności tych zdarzeń ustalają policjanci.