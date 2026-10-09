Wypadek w Toruniu/ Fot. KM PSP w Toruniu
REGION

Try wypadki niemal w tym samym czasie. Dwa auta na boku, jedno na dachu

Wypadek w Toruniu/ Fot. KM PSP w Toruniu
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Dwie osoby po zderzeniu samochodów w Broniewku potrzebowały pomocy medycznej. Jedna osoba trafiła do szpitala po wypadku w Toruniu.

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Dwa auta osobowe zderzyły się w miejscowości Broniewek w powiecie radziejowskim. Jedno dachowało, drugie wylądowało na boku. Dwie osoby trafiły pod opiekę ratowników medycznych. Pracowały tam cztery zastępy strażaków.

W Kujawsko-Pomorskiem niemal w tym samym czasie doszło jeszcze do dwóch groźnych zdarzeń.

  • W Wielkim Sosnowcu w powiecie żnińskim samochód osobowy wjechał w tył ciągnika rolniczego. Nikt nie ucierpiał.
  • Doszło też do zderzenia dwóch samochodów osobowych na ul. Włocławskiej w Toruniu. Jedna osoba trafiła do szpitala.
Okoliczności tych zdarzeń ustalają policjanci.

Uwaga: Na sygnale
TAGI: wypadkiwypadekzderzeniedachowanieciągnik rolniczysamochód osobowy
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