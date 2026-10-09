Rzecznik prokuratury okręgowej w Ostrołęce Elżbieta Edyta Łukasiewicz podczas konferencji prasowej/ Fot. PAP, Artur Reszko
KRAJ I ŚWIAT

Jest areszt dla 19-latka po ataku w Ostrołęce. Grozi mu nawet dożywotnie więzienie

Rzecznik prokuratury okręgowej w Ostrołęce Elżbieta Edyta Łukasiewicz podczas konferencji prasowej/ Fot. PAP, Artur Reszko
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Sąd Rejonowy w Ostrołęce zdecydował o aresztowaniu 19-latka, który w miejscowym Zespole Szkół Zawodowych nr 4 zaatakował nożem uczniów, pracowników szkoły i przypadkowych przechodniów – poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce Elżbieta Edyta Łukasiewicz.

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Zarzuty dla 19-latka z Ostrołęki

  • Prokuratura postawiła 19-letniemu Jakubowi Z. 9 zarzutów.
  • Nastolatek ma przebywać w areszcie trzy miesiące.
  • Za zarzucane mu czyny grozi nawet dożywocie.
– Zarzuty dotyczą usiłowania zabójstwa wielu osób przy użyciu materiałów wybuchowych oraz z motywacji zasługującej na szczególne potępienie, usiłowania zabójstwa przy użyciu niebezpiecznego narzędzia w postaci noża, kierowania gróźb karanych; jest też zarzut sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa utraty życia lub zdrowia wielu osób – informowała wcześniej rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.

Uczeń klasy maturalnej ZSZ nr 4 wszedł do budynku z niebezpiecznymi narzędziami i na terenie szkoły zaatakował uczniów i nauczycieli. Rannych zostało 2 nauczycieli i 5 uczniów.

Jakub Z. przyszedł do szkoły z plecakiem, w którym – jak ustalono – był ładunek wybuchowy o dużej sile rażenia. Plecak zostawił w sali, w której przebywało 11 uczniów i nauczycielka. Gdy z plecaka zaczął wydobywać się dym, jedna z obecnych w sali osób wyrzuciła go przez okno na zewnątrz budynku.

Jakub Z., oddalając się z terenu szkoły, zaatakował jeszcze dwie postronne osoby. Pokrzywdzonym została udzielona pomoc medyczna. Obecnie w szpitalu przebywa jedna z nauczycielek.

19-latek został zatrzymany po kilkudziesięciu minutach od ataku w pobliżu plaży miejskiej – około 400-500 metrów od szkoły. Był ranny – dokonał samookaleczenia i trafił do szpitala. Od chłopaka została pobrana próbka krwi w celu przeprowadzenia badań na zawartość alkoholu i środków psychotropowych czy odurzających. Wstępne badania na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu dały wynik negatywny. Na miejscu zabezpieczono nóż oraz toporek, którymi posługiwał się Jakub Z.
  • Do kolejnego ataku na Mazowszu dokonanego przez ucznia doszło tego samego dnia w Sierpcu niedaleko Płocka. Policja zatrzymała tam 17-latka, który planował atak w szkole.
  • Dzień wcześniej w szkole podstawowej w Leszczydole-Nowinach w powiecie wyszkowskim 15-letni chłopiec zaatakował ostrym narzędziem trzy osoby, w tym woźną, która mimo reanimacji zmarła. Przy próbie obezwładnienia nastolatka ranni zostali dyrektor szkoły i nauczycielka.

Policjanci zatrzymali 59 osób w całym kraju

W piątek (9 października) policja skontrolowała blisko 35 tys. placówek. Zatrzymano 59 osób.
24 tys. policjantów wspieranych przez straże miejskie monitorowało szkoły i ich otoczenie. Z kolei CBZC we współpracy z ABW monitorowało sytuację w internecie.

- Do godziny 17.00 odnotowano 172 zdarzenia, w których funkcjonariusze realizują czynności w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego. W toku działań zatrzymano dotychczas 59 osób – napisała policja na portalu X.

Zaznaczono, że funkcjonariusze „pracują nie tylko nad wyjaśnieniem powyższych zdarzeń, ale w dalszym ciągu całodobowo monitorują sieć i reagują na każde zgłoszenie.


TAGI: ataki w szkołachOstrołękanożownikkryzysszkoły
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