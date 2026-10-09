Marianna Lange-Stodolska świętowała z bliskimi 106 urodziny. „Normalnie żyję, po swojemu” [wideo]

Reporter Polskiego Radia PiK był na urodzinach pani Marianny w Domu Seniora „Bronek” w Lubrańcu. Między nią a najmłodszymi mieszkańcami tej placówki jest ponad 30 lat różnicy.

Jak żyć, by osiągnąć taki wiek?



- Lekarze też mnie pytają: jak pani to robi? Nie wiem. Normalnie żyję, po swojemu - odpowiedziała solenizantka.



- Babcia to chodzący dynamit - mówi jej wnuk. - Gdy nas odwiedzała, to nie po to, by posiedzieć, wypić herbatę, tylko żeby coś przygotować. Musiała czuć się potrzebna - dodaje.



- Pani Marysia jest niezwykle życzliwa. Zawsze służy dobrą radą. Codziennie spaceruje. W domu seniora do niektórych odnosi się jak do swoich dzieci. Między nią, a naszymi najmłodszymi mieszkańcami jest ponad 30 lat różnicy - mówi jedna opiekunek.



- Lgną do niej ludzie dzięki jej ciepłu, jej wyrozumiałości, otwartości na drugiego człowieka - dodaje inna.



Solenizantka jest w świetnej kondycji psychicznej, w dobrym zdrowiu. Uwielbia spacery, tryska humorem.