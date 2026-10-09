Pożar hali w Chełmicy Małej/fot. KM PSP we Włocławku
Włocławek

Wstępne podliczenie strat po pożarze zakładu w Chełmicy Małej koło Włocławka

Pożar hali w Chełmicy Małej/fot. KM PSP we Włocławku
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Ponad milion złotych wynoszą straty po czwartkowym pożarze w Chełmicy Małej niedaleko Włocławka - ustalił reporter Polskiego Radia PiK. czy zakład wznowi działalność?

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Przypomnijmy - ogień całkowicie zniszczył halę produkcyjną zakładu przetwórstwa tworzyw sztucznych. Pożar wybuchł wczoraj po godzinie 14:00 - pracowników nie było już wtedy w hali.

Gdzie: Włocławek
TAGI: pożartworzywasztucznezakładChełmica MałaWłocławek
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