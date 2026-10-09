Wstępne podliczenie strat po pożarze zakładu w Chełmicy Małej koło Włocławka

Ponad milion złotych wynoszą straty po czwartkowym pożarze w Chełmicy Małej niedaleko Włocławka - ustalił reporter Polskiego Radia PiK. czy zakład wznowi działalność?
Przypomnijmy - ogień całkowicie zniszczył halę produkcyjną zakładu przetwórstwa tworzyw sztucznych. Pożar wybuchł wczoraj po godzinie 14:00 - pracowników nie było już wtedy w hali.
- Według nieoficjalnych informacji, wykluczono, żeby ktokolwiek przyczynił się do pożaru. Strażacy nie ustalili też przyczyny pożaru. Zakład jest nieczynny. Niewykluczone, że jego działalność nie będzie już wznowiona.
- Pisaliśmy na ten temat tutaj: Włocławek Pożar hali przedsiębiorstwa tworzyw sztucznych w Chełmicy Małej. Gasiło go 40 strażaków