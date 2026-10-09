Przyznano Pokojową Nagrodę Nobla. Laureatką jest Navanethem „Navi” Pillay/PAP/EPA/VALENTIN FLAURAUD
KRAJ I ŚWIAT

Przyznano Pokojową Nagrodę Nobla. Laureatką jest 85-letnia Navanethem „Navi” Pillay [Relacja PR PiK]

Przyznano Pokojową Nagrodę Nobla. Laureatką jest Navanethem „Navi” Pillay/PAP/EPA/VALENTIN FLAURAUD
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Zdobywczyni pokojowego Nobla była pierwszą kobietą wykonującą zawód prawniczy w prowincji RPA Natal (1967 rok) oraz pierwszą nie-białą kobietą w Sądzie Najwyższym. Jako adwokat wielokrotnie broniła przeciwników apartheidu.

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- 85-letnia Pillay została uhonorowana za swoje wysiłki na rzecz pokoju i prawa międzynarodowego – poinformował przewodniczący Norweskiego Komitetu Noblowskiego Joergen Watne Frydnes.

Navanethem „Navi” Pillay urodziła się w Durbanie w RPA, w rodzinie pochodzenia indyjskiego. Jako prawniczka przeciwstawiała się apartheidowi i broniła m.in. Nelsona Mandeli.
Później była sędzią Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Rwandy i Międzynarodowego Trybunału Karnego oraz Wysoką Komisarz ONZ do spraw Praw Człowieka.
Odegrała istotną rolę w historycznym orzeczeniu trybunału dla Rwandy, który uznał, że gwałty i przemoc seksualna mogą wyczerpywać znamiona zbrodni ludobójstwa. Przyczyniła się również do przełomu w ściganiu osób winnych podżegania do ludobójstwa poprzez propagandę.

Ostatnio była przewodniczącą Komisji Śledczej ONZ ds. Okupowanych Terytoriów Palestyńskich, która w ubiegłym roku stwierdziła, że Izrael dopuścił się ludobójstwa w Strefie Gazy. Strona izraelska odrzuciła ten raport jako „skandaliczny”.

  • W czasach, gdy rośnie liczba wojen i konfliktów, a sędziowie i instytucje prawa międzynarodowego są przedmiotem ataków politycznych, Komitet Noblowski pragnie przypomnieć, że zdolność do rozwiązywania konfliktów bez użycia siły lub przemocy zależy od międzynarodowej praworządności. Międzynarodowy system prawny, w ramach którego zbrodniarze wojenni są pociągani do odpowiedzialności, a ofiary nadużyć doczekują się sprawiedliwości, stanowi warunek wstępny dla pokojowego świata” – napisał Komitet Noblowski.

Decyzję o uhonorowaniu Pillay z zadowoleniem przyjęło Biuro Praw Człowieka ONZ, doceniając jej wieloletnie zaangażowanie na rzecz praw człowieka.
- To wspaniała wiadomość – potrzebujemy więcej poświęcenia i zaangażowania w sprawę praw człowieka – powiedziała dziennikarzom w Genewie Shabia Mantoo, rzeczniczka Biura Praw Człowieka ONZ.


  • W 2013 Pillay zainicjowała globalną kampanię ONZ Free and Equal (Wolni i równi) mającą na celu edukowanie społeczeństwa, by zapewnić większy szacunek dla praw osób homoseksualnych, biseksualnych, transpłciowych i interpłciowych na całym świecie.
  • Pokojowa Nagroda Nobla jest przyznawana od 1901 roku. Do tegorocznej nagrody zgłoszono 287 kandydatów: 208 osób i 79 organizacji.
Poniżej relacja Bogumiła Radajewskiego, korespondenta Polskiego Radia PiK i TVP Bydgoszcz z Oslo:

Relacja Bogumiła Radajewskiego z Oslo
TAGI: Pokojowa Nagroda NoblaNavanethem „Navi” Pillay
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