Ciężarówka w nasypie, kierowca w szpitalu. Nocny wypadek na autostradzie A1 [zdjęcia]

Poważna kraksa z udziałem ciężarówki na autostradzie A1. Po północy na wysokości Sarnowa w gminie Stolno pojazd spadł z nasypu. Kierowca został odwieziony do szpitala.

W rejonie 104. kilometra trasy samochód ciężarowy marki Volvo przewożący produkty spożywcze zjechał z drogi i spadł z nasypu. Kierowca z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala. Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło o godzinie 00:36.



Kierujący pojazdem zdołał opuścić kabinę samodzielnie jeszcze przed przybyciem straży pożarnej. Zespół Ratownictwa Medycznego udzielił mu natychmiastowej pomocy na miejscu. Mężczyzna z licznymi obrażeniami głowy, złamanymi żebrami oraz podejrzeniem urazu kręgosłupa został jednak przetransportowany do szpitala.



Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu i oświetleniu terenu akcji. W uszkodzonym pojeździe wygaszono pracujący agregat chłodniczy oraz odłączono źródło zasilania elektrycznego. Ratownicy sprawdzili również ciężarówkę pod kątem ewentualnych wycieków płynów eksploatacyjnych – zagrożenia środowiskowego nie stwierdzono.





Na czas prowadzenia działań obsługa autostrady zabezpieczyła pas jezdni w kierunku Gdańska. Na miejscu pracowali także policjanci, którzy wyjaśniają dokładne przyczyny i okoliczności tego zdarzenia.

Na miejscu działało łącznie sześć zastępów straży pożarnej. Działania trwały łącznie prawie 1,5 godziny i zakończyły się o godz. 2:08.

źr. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie