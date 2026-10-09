Niepełnoletnie osoby siały chaos w sieci po atakach nożowników w szkołach. Policja już je namierza. Zdjęcie ilustracyjne/fot. Pexels
Bydgoszcz

Po atakach w szkole. Kujawsko-pomorska policja dotarła do autorów fałszywych informacji w sieci

Niepełnoletnie osoby siały chaos w sieci po atakach nożowników w szkołach. Policja już je namierza. Zdjęcie ilustracyjne/fot. Pexels
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Kujawsko-pomorska policja namierzyła kilka osób z regionu, które w ostatnich dniach zamieszczały w sieci fałszywe informacje związane m.in. z atakami na szkoły w regionie – ustaliło Polskie Radio PiK.

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- Od rana funkcjonariusze docierają do autorów tych internetowych wpisów – potwierdza mł. insp. Monika Chlebicz z kujawsko-pomorskiej policji.

- W naszym województwie mamy już kilka takich zgłoszeń, które wymagały weryfikacji i wejścia policjantów do domu - mówi rzeczniczka KWP Bydgoszcz.

- Jak się okazało, chodzi o osoby niepełnoletnie, które niefrasobliwie różne informacje czy komunikaty wrzuciły do sieci, a dzisiaj muszą się z tego tłumaczyć. W obliczu tego, z czym mamy do czynienia w zasadzie od wczoraj najbardziej, to oczywiście zupełnie inaczej te sytuacje wyglądają – ocenia funkcjonariuszka.

Policja z regionu dementuje także wieści o tym, że do prób ataków miało dojść w Kujawsko-Pomorskiem, co sugerują wpisy zamieszczone w sieci.


  • Po atakach w szkołach policjanci skontrolowali 10 tys. placówek - poinformowała Komenda Główna Policji.
  • Funkcjonariusze działają także w sieci. Do tej pory w związku z groźbami karalnymi zatrzymano 10 osób.
  • Dotychczas 13 zdarzeń uzasadniało podejrzenie popełnienia przestępstw.
  • Policja apeluje o niepowielanie niesprawdzonych informacji i przestrzega, że za celowe próby wywołania paniki grozi odpowiedzialność karna.

Mówi mł. insp. Monika Chlebicz: Funkcjonariusze docierają do autorów internetowych wpisów Mówi mł. insp. Monika Chlebicz: Policja dementuje wieści o atakach w regionie
Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: ataknożownikchaosszkołafake newsypolicjakujawsko-pomorskienamierzamłodziInternet
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