Rozpoczyna się 5. edycja Bydgoskich Dni Projektowych/fot. Tomasz kaźmierski
Bydgoszcz

Bydgoskie Dni Projektowe czas zacząć. Ten festiwal dotyka fundamentów Młynów Rothera

Rozpoczyna się 5. edycja Bydgoskich Dni Projektowych/fot. Tomasz kaźmierski
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Spacery z przewodnikiem, warsztaty, spotkania, debaty i koncerty składają się na 5. edycję Festiwalu Bydgoskie Dni Projektowe. To flagowa impreza Młynów Rothera i wielka promocja miasta w jego licznych wymiarach.

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O idei wydarzenia mówi dyrektor Młynów Rothera, Sławomir Czarnecki.

- Festiwale, cykliczne wydarzenia budują rytm instytucji i budują też tradycję, a Bydgoskie Dni Projektowe to dla nas flagowy projekt, który jest trochę o tym, o czym są Młyny, czyli między innymi o mieście, bo to jest nasz fundament.

Zespół Młynów Rothera długo pracował nad tegorocznym festiwalem - mówi zastępca dyrektora instytucji, Katarzyna Jakubowiak.

- Jest bardzo dużo osób, które przy tym pracują, komunikują, programują i zapraszają mieszkańców i mieszkanki do tego, żeby haftować, projektować, spotykać się również u partnerów w różnych kawiarniach i żeby sobie pomyśleć, że brzydkie też jest ładne, i na różne nasze możliwości ludzkie, artystyczne spojrzeć czułym okiem, ale przede wszystkim czułym okiem spojrzeć na to, gdzie żyjemy, jak projektujemy i jak mieszkamy.

  • Festiwal rozpoczyna się w piątek o godz. 16:30 w Młynach Rothera i potrwa do niedzieli.

Mówi Sławomir Czarnecki Mówi Katarzyna Jakubowiak
Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: Bydgoski Dni ProjektowefestiwalMłyny RotheraBydgoszcz
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