Bydgoskie Dni Projektowe czas zacząć. Ten festiwal dotyka fundamentów Młynów Rothera

Spacery z przewodnikiem, warsztaty, spotkania, debaty i koncerty składają się na 5. edycję Festiwalu Bydgoskie Dni Projektowe. To flagowa impreza Młynów Rothera i wielka promocja miasta w jego licznych wymiarach.

O idei wydarzenia mówi dyrektor Młynów Rothera, Sławomir Czarnecki.





- Festiwale, cykliczne wydarzenia budują rytm instytucji i budują też tradycję, a Bydgoskie Dni Projektowe to dla nas flagowy projekt, który jest trochę o tym, o czym są Młyny, czyli między innymi o mieście, bo to jest nasz fundament .





Zespół Młynów Rothera długo pracował nad tegorocznym festiwalem - mówi zastępca dyrektora instytucji, Katarzyna Jakubowiak.



