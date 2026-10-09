Bydgoskie Dni Projektowe czas zacząć. Ten festiwal dotyka fundamentów Młynów Rothera

Spacery z przewodnikiem, warsztaty, spotkania, debaty i koncerty składają się na 5. edycję Festiwalu Bydgoskie Dni Projektowe. To flagowa impreza Młynów Rothera i wielka promocja miasta w jego licznych wymiarach.
O idei wydarzenia mówi dyrektor Młynów Rothera, Sławomir Czarnecki.
- Festiwale, cykliczne wydarzenia budują rytm instytucji i budują też tradycję, a Bydgoskie Dni Projektowe to dla nas flagowy projekt, który jest trochę o tym, o czym są Młyny, czyli między innymi o mieście, bo to jest nasz fundament.
Zespół Młynów Rothera długo pracował nad tegorocznym festiwalem - mówi zastępca dyrektora instytucji, Katarzyna Jakubowiak.
- Jest bardzo dużo osób, które przy tym pracują, komunikują, programują i zapraszają mieszkańców i mieszkanki do tego, żeby haftować, projektować, spotykać się również u partnerów w różnych kawiarniach i żeby sobie pomyśleć, że brzydkie też jest ładne, i na różne nasze możliwości ludzkie, artystyczne spojrzeć czułym okiem, ale przede wszystkim czułym okiem spojrzeć na to, gdzie żyjemy, jak projektujemy i jak mieszkamy.
- Festiwal rozpoczyna się w piątek o godz. 16:30 w Młynach Rothera i potrwa do niedzieli.