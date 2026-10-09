Reporterka PR PiK Dorota Witt z szansą na ogólnopolską nagrodę za dokument o Pauli/fot. archiwum
Bydgoszcz

Reporterka Polskiego Radia PiK Dorota Witt z szansą na ogólnopolską nagrodę za dokument o Pauli

Reporterka PR PiK Dorota Witt z szansą na ogólnopolską nagrodę za dokument o Pauli/fot. archiwum
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Reportaż Doroty Witt pt. „Niech usłyszą" znalazł się w ścisłym finale Konkursu Stypendialnego imienia Jacka Stwory. Konkurs dla młodych twórców już po raz 29. organizuje Studio Reportażu Polskiego Radia.

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Bohaterką reportażu „Niech usłyszą" jest 34-letnia Paula z zespołem Downa. Bydgoszczanka uczestniczyła w programie telewizyjnym, była gościem Kuby Wojewódzkiego, marzy o muzycznej karierze, ale jest także bardzo samotna. Jak mówi, nie potrafi dogadać się z osobami z niepełnosprawnością, a osoby pełnosprawne często ją odrzucają.

Rozstrzygnięcie konkursu 23 października w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej.

  • Reportażu Doroty Witt z Polskiego Radia PiK można wysłuchać TUTAJ

Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: Dorota WittreportażkonkursNiech usłysząPaulazespół Downa
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