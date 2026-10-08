Jakub Łukowski po doświadczeniach na najwyższych szczeblach wrócił do Zawiszy/fot. Zawisza Bydgoszcz
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Zawisza Bydgoszcz z dużym ruchem. Powrót wychowanka z liczbą ponad 100 meczów w Ekstraklasie

Jakub Łukowski po doświadczeniach na najwyższych szczeblach wrócił do Zawiszy/fot. Zawisza Bydgoszcz
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Zawisza Bydgoszcz dokonał kolejnego wzmocnienia w trakcie sezonu Betclic 2. Ligi. Po wielu latach niebiesko-czarne barwy znów założy Jakub Łukowski. To zawodnik doświadczony na najwyższych szczeblach w polskiej piłce klubowej.

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30-latek jest wychowankiem Zawiszy. Ofensywny pomocnik opuścił macierzysty klub w 2016 roku, przenosząc się do Wisły Płock. Później jego kariera stopniowo nabierała rozpędu. Szczególnie udany okazał się dla niego sezon 2022/2023. W barwach ekstraklasowej Korony Kielce rozegrał 34 spotkania, zdobywając 12 bramek.

W kolejnym sezonie zatrzymała go kontuzja zerwania więzadeł. W kampanii 2024/2025 miał za sobą mniej spektakularne liczby w Widzewie Łódź. Poprzednie rozgrywki rozpoczął w barwach GKS-u Katowice, ale po nieudanej rundzie zszedł do 1. Ligi, do Polonii Bytom. Tam również jednak nie zagrzał miejsca w podstawowej jedenastce.

Łącznie, według strony transfermarkt.pl, Łukowski zanotował 116 występów w Ekstraklasie (17 goli, 3 asysty) oraz 145 gier w 1. Lidze (30 goli, 19 asyst).

Pozyskanie wychowanka to kolejny ruch kadrowy „Zetki” w ostatnich dniach. Niedawno nowym członkiem zespołu został 20-letni pomocnik Ignace Abdelhamid.

Podopieczni Adriana Stawskiego ostatnio złapali „zadyszkę”. Po czterech zwycięstwach z rzędu przyszła seria trzech remisów, natomiast w ostatnim występie Bydgoszczanie przegrali u siebie w derbach z Olimpią Grudziądz 1:2. Szansa na „odbicie się” w najbliższą niedzielę – na Gdańską 163 przyjedzie lider tabeli, Znicz Pruszków.

Dyscyplina: piłka nożna
TAGI: jakub łukowskizawisza bydgoszczpiłka nożna2. ligaekstraklasa
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