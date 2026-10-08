BKS Bydgoszcz z porażką, ale i punktem do tabeli. Rywale lepsi w Łuczniczce po tie-breaku

BKS Bydgoszcz musiał uznać wyższość ICT Pierrot Czarnych Radom. W spotkaniu rozegranym w ramach 5. kolejki Tauron 1. Ligi. Bydgoszczanie ulegli we własnej hali 2:3.

Pojedynek z Czarnymi miał dla BKS-u wyjątkowy „smaczek”. Do hali Łuczniczka, w roli szkoleniowca gości, wrócił Michal Masny, który prowadził Bydgoszczan przez ostatnie cztery sezony. Wraz z nim przyjechał dobrze znany z pracy w sztabie szkoleniowym Adrian Pasierb.





Pierwszy set zaczął się od wyrównanej walki. Z czasem przewagę wypracowali goście (14:11). Bydgoska ekipa doprowadziła do remisu (19:19), lecz w końcówce Radomianie okazali się skuteczniejsi.





Podopieczni Serhiya Kapelusa na starcie drugiej odsłony podkręcili tempo (9:6). Później ekipa z naszego regionu powiększyła zaliczkę (21:13). W trzeciej części meczu gospodarze zanotowali falstart (1:3), ale po chwili przejęli inicjatywę (9:5), a następnie zdominowali wydarzenia na parkiecie.





Będący pod ścianą Czarni w czwartym secie złapali rytm (7:4), nie trwoniąc przewagi (13:10). Sytuacja nie uległa zmianie do końca. Tym samym o losach zwycięstwa zdecydował tie-break. W nim przyjezdni odskoczyli (10:6) i później nie pozwolili wydrzeć sobie triumfu.



