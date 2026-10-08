BKS Bydgoszcz z porażką, ale i punktem do tabeli. Rywale lepsi w Łuczniczce po tie-breaku

BKS Bydgoszcz musiał uznać wyższość ICT Pierrot Czarnych Radom. W spotkaniu rozegranym w ramach 5. kolejki Tauron 1. Ligi. Bydgoszczanie ulegli we własnej hali 2:3.
BKS Bydgoszcz musiał uznać wyższość ICT Pierrot Czarnych Radom. W spotkaniu rozegranym w ramach 5. kolejki Tauron 1. Ligi. Bydgoszczanie ulegli we własnej hali 2:3.
BKS Bydgoszcz musiał uznać wyższość ICT Pierrot Czarnych Radom. W spotkaniu rozegranym w ramach 5. kolejki Tauron 1. Ligi. Bydgoszczanie ulegli we własnej hali…
Zawisza Bydgoszcz dokonał kolejnego wzmocnienia w trakcie sezonu Betclic 2. Ligi. Po wielu latach niebiesko-czarne barwy znów założy Jakub Łukowski. To zawodnik…
Za nami kolejna impreza z cyklu Wielka Wioślarska Lekcja WF-u. To inicjatywa prowadzona przez mistrzynię olimpijską z 2016 roku Magdalenę Fularczyk Kozłowską…
Szwed Fredrik Lindgren jest ostatnim żużlowcem, który otrzymał stałą dziką kartę do przyszłorocznego cyklu Grand Prix. Wcześniej do walki o indywidualne mistrzostwo…
Zmiany na najwyższym szczeblu w Twardych Piernikach Toruń oficjalnie stały się faktem. Po ponad 20 latach z klubem rozstał się właściciel i prezes - Piotr Barański…
3. kolejka PGE Basket Ligi Kobiet nie okazała się szczęśliwa dla drużyn z naszego regionu. Artego Bydgoszcz przegrało u siebie z Enea AZS-em Politechniką Poznań…
Iga Świątek zagra w ćwierćfinale turnieju rangi 1000 w Pekinie. Polka awansowała do najlepszej ósemki, po tym, jak w 1/8 finału przekonująco pokonała Ivę Jović…
Jarosław Gamszej, bydgoski kolekcjoner i prezes stowarzyszenia „Bohaterowie Czarnego Gryfa”, od ponad 50 lat gromadzi pamiątki związane z żużlem w Bydgoszczy…
Amelia Szymańska z Rypina została wicemistrzynią Europy w kolarstwie szosowym. 18-latka wraz z pięciorgiem reprezentantów kraju zdobyła srebrny medal w rywalizacji…
20-letni Ignace Abdelhamid został nowym piłkarzem Zawiszy Bydgoszcz. Ofensywny pomocnik jest dziewiątym zawodnikiem pozyskanym przez „niebiesko-czarnych” przed…
W wieku 60 lat zmarł Jacek Ziober, jeden z czołowych polskich piłkarzy przełomu lat 80. i 90. W reprezentacji Polski rozegrał 46 spotkań i zdobył osiem bramek…
Reprezentacja Polski z przegraną w swoim czwartym meczu w grupie czwartej dywizji B Ligi Narodów. „Biało-czerwoni” ulegli na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną …