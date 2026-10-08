Sejm uczcił minutą ciszy pamięć pracownicy szkoły podstawowej w Leszczydole-Nowinach

W czwartek wieczorem przed głosowaniami w Sejmie głos zabrał wicemarszałek Szymon Hołownia (Polska2050). Poprosił, by zgromadzeni uczcili pamięć zmarłej pracownicy szkoły w Leszczydole-Nowinach i „otulili jej bliskich, w taki sposób, który jest dostępny — chwilą ciszy, okazaniem szacunku, wsparcia i współczucia”.

Hołownia podkreślił też, że dzieci muszą być bezpieczne. - Co do tego zgadzamy się wszyscy, niezależnie od tego, z której partii politycznej jesteśmy — powiedział.



W szkole podstawowej w Leszczydole-Nowinach w powiecie wyszkowskim 15-latek zranił trzy osoby. Jedna z nich - 37-letnia pracownica placówki zmarła, osierociła dwoje dzieci. To kolejne tragiczne zdarzenie w szkołach na Mazowszu w ciągu ostatnich dwóch dni - w środę w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem 9 osób: 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne. Tego samego dnia w Sierpcu policja zatrzymała 17-latka, który planował atak w szkole.