Kuchnia, salon z kącikiem zabaw, pokój dla rodziców i noworodka. Takie luksusy w szpitalu [zdjęcia]

Nowa przestrzeń z myślą o bliskich nowo narodzonych dzieci powstała w Szpitalu Klinicznym Politechniki Bydgoskiej na Kapuściskach/fot. Izabela Langner
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Nowa przestrzeń z myślą o bliskich nowo narodzonych dzieci powstała w Szpitalu Klinicznym Politechniki Bydgoskiej na Kapuściskach/fot. Izabela Langner
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Nowa przestrzeń z myślą o bliskich nowo narodzonych dzieci powstała w Szpitalu Klinicznym Politechniki Bydgoskiej na Kapuściskach.

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- Ta przestrzeń wcale nie przypomina szpitala. Jest tu profesjonalne łóżko dla mamy, wygodne, rozkładane dla taty i fotel do kangurowania czy karmienia - pokazuje Monika Kasprzyk, dyrektorka placówki.

- W sytuacji, kiedy mamy – nasze pacjentki - mogą być z bliskimi, czy też mogą być odwiedzane, czują się przede wszystkim bezpiecznie. To jest trudny czas pod względem emocjonalnym i fizycznym dla kobiet – dodaje Izabela Latoch, kierowniczka oddziału położniczego.

Już wcześniej rodziny mogły spędzać tu wspólnie pierwsze momenty po porodzie, ale teraz jest wygodniej i intymniej. Ze wspólnej kuchni skorzystali już rodzice nowo narodzonej Igi. Opowiada nam o tym pani Emilia. - Staram się myśleć tylko o malutkiej - tym bardziej, że to wyczekane dziecko. Sześć lat się o nią staraliśmy - mówi. – Jest z nami mąż i jest to bardzo ważne dla nas.

W Szpitalu Klinicznym Politechniki Bydgoskiej rośnie liczba przyjmowanych porodów. W zeszłym roku miesięcznie rodziło się tu 112 dzieci, teraz średnio 115. W przygotowaniu przestrzeni dla rodzin pomogły Fundacja Dr Clown i Frosta.

Relacja Doroty Witt Mówi młoda mama
TAGI: szpitalSzpital KlinicznyPolitechnika Bydgoskapokoje dla rodzin
Nowa przestrzeń z myślą o bliskich nowo narodzonych dzieci powstała w Szpitalu Klinicznym Politechniki Bydgoskiej na Kapuściskach/fot. Izabela Langner Nowa przestrzeń z myślą o bliskich nowo narodzonych dzieci powstała w Szpitalu Klinicznym Politechniki Bydgoskiej na Kapuściskach/fot. Izabela Langner Nowa przestrzeń z myślą o bliskich nowo narodzonych dzieci powstała w Szpitalu Klinicznym Politechniki Bydgoskiej na Kapuściskach/fot. Izabela Langner Nowa przestrzeń z myślą o bliskich nowo narodzonych dzieci powstała w Szpitalu Klinicznym Politechniki Bydgoskiej na Kapuściskach/fot. Izabela Langner Nowa przestrzeń z myślą o bliskich nowo narodzonych dzieci powstała w Szpitalu Klinicznym Politechniki Bydgoskiej na Kapuściskach/fot. Izabela Langner Nowa przestrzeń z myślą o bliskich nowo narodzonych dzieci powstała w Szpitalu Klinicznym Politechniki Bydgoskiej na Kapuściskach/fot. Izabela Langner Nowa przestrzeń z myślą o bliskich nowo narodzonych dzieci powstała w Szpitalu Klinicznym Politechniki Bydgoskiej na Kapuściskach/fot. Izabela Langner Nowa przestrzeń z myślą o bliskich nowo narodzonych dzieci powstała w Szpitalu Klinicznym Politechniki Bydgoskiej na Kapuściskach/fot. Izabela Langner Nowa przestrzeń z myślą o bliskich nowo narodzonych dzieci powstała w Szpitalu Klinicznym Politechniki Bydgoskiej na Kapuściskach/fot. Izabela Langner Nowa przestrzeń z myślą o bliskich nowo narodzonych dzieci powstała w Szpitalu Klinicznym Politechniki Bydgoskiej na Kapuściskach/fot. Izabela Langner Nowa przestrzeń z myślą o bliskich nowo narodzonych dzieci powstała w Szpitalu Klinicznym Politechniki Bydgoskiej na Kapuściskach/fot. Izabela Langner Nowa przestrzeń z myślą o bliskich nowo narodzonych dzieci powstała w Szpitalu Klinicznym Politechniki Bydgoskiej na Kapuściskach/fot. Izabela Langner
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