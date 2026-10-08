Kuchnia, salon z kącikiem zabaw, pokój dla rodziców i noworodka. Takie luksusy w szpitalu [zdjęcia]

Nowa przestrzeń z myślą o bliskich nowo narodzonych dzieci powstała w Szpitalu Klinicznym Politechniki Bydgoskiej na Kapuściskach.

- Ta przestrzeń wcale nie przypomina szpitala. Jest tu profesjonalne łóżko dla mamy, wygodne, rozkładane dla taty i fotel do kangurowania czy karmienia - pokazuje Monika Kasprzyk, dyrektorka placówki.



- W sytuacji, kiedy mamy – nasze pacjentki - mogą być z bliskimi, czy też mogą być odwiedzane, czują się przede wszystkim bezpiecznie. To jest trudny czas pod względem emocjonalnym i fizycznym dla kobiet – dodaje Izabela Latoch, kierowniczka oddziału położniczego.



Już wcześniej rodziny mogły spędzać tu wspólnie pierwsze momenty po porodzie, ale teraz jest wygodniej i intymniej. Ze wspólnej kuchni skorzystali już rodzice nowo narodzonej Igi. Opowiada nam o tym pani Emilia. - Staram się myśleć tylko o malutkiej - tym bardziej, że to wyczekane dziecko. Sześć lat się o nią staraliśmy - mówi. – Jest z nami mąż i jest to bardzo ważne dla nas.



W Szpitalu Klinicznym Politechniki Bydgoskiej rośnie liczba przyjmowanych porodów. W zeszłym roku miesięcznie rodziło się tu 112 dzieci, teraz średnio 115. W przygotowaniu przestrzeni dla rodzin pomogły Fundacja Dr Clown i Frosta.