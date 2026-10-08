Wzmożone kontrole policji wokół szkół w regionie. Apele do dyrektorów i rodziców

Po atakach w szkołach na Mazowszu będą kontrole policji w okolicach szkół w Kujawsko-Pomorskiem. Prezydent Włocławka zwołał sztab kryzysowy, a prezydent Torunia apeluje do dyrektorów o „konsekwentne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa".

Premier Donald Tusk apeluje o częstsze kontrole policji w pobliżu szkół po atakach na Mazowszu. Zalecenia dotyczące kontroli wydał Komendant Główny Policji. Trafiły już do funkcjonariuszy z naszego regionu. - Służba patrolowa w okolicach szkół zostanie wzmocniona - informuje mł. insp. Monika Chlebicz, rzecznik kujawsko-pomorskiej policji. - Tam, gdzie będzie taka konieczność, będziemy wchodzić także do szkoły - dodaje.



Jak dodaje, patrole będą zarówno zmotoryzowane, jak i piesze. Funkcjonariusze mogą być w mundurze, ale nie muszą. - Jeśli nieumundurowani policjanci pojawią się pod szkołami, to na pewno będą mieli na sobie albo żółte kamizelki, albo opaski z napisem „Policja” - wyjaśnia rzeczniczka.



ZOBACZ: Atak w szkole w Ostrołęce: 19-latek ranił 9 osób. W plecaku miał ładunek wybuchowy



Przypomnijmy, w środę w szkole w Ostrołęce 19-latek ranił dziewięć osób, a w plecaku miał ładunek wybuchowy. Z kolei 28 września policjanci z Wąbrzeźna zatrzymali 13-latka, który planował zamach w szkole w miejscowości Książki. W plecaku mundurowi zabezpieczyli bagnet, a w mieszkaniu także tasak.