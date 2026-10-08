Szkoła Podstawowa nr 63 z oddziałami sportowymi w Bydgoszczy/fot. Magdalena Gill
REGION

Po atakach w szkołach wzmożone kontrole policji w regionie. Sztab kryzysowy i apele do dyrektorów

Szkoła Podstawowa nr 63 z oddziałami sportowymi w Bydgoszczy/fot. Magdalena Gill
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Po atakach w szkołach na Mazowszu będą kontrole policji w okolicach szkół w Kujawsko-Pomorskiem. Prezydent Włocławka zwołał sztab kryzysowy, a prezydent Torunia apeluje do dyrektorów o „konsekwentne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa".

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O częstsze kontrole policji w pobliżu szkół po atakach na Mazowszu zaapelował w czwartek premier Donald Tusk. Zalecenia dotyczące kontroli wydał Komendant Główny Policji, trafiły już do funkcjonariuszy z naszego regionu.

Więcej patroli w pobliżu szkół
- Służba patrolowa w okolicach szkół zostanie wzmocniona - informuje mł. insp. Monika Chlebicz, rzecznik kujawsko-pomorskiej policji. - Tam, gdzie będzie taka konieczność, będziemy wchodzić także do szkoły - dodaje.

Jak dodaje, patrole będą zarówno zmotoryzowane, jak i piesze. Funkcjonariusze mogą być w mundurze, ale nie muszą. - Jeśli nieumundurowani policjanci pojawią się pod szkołami, to na pewno będą mieli na sobie albo żółte kamizelki, albo opaski z napisem „Policja” - wyjaśnia rzeczniczka.

Sztab kryzysowy we Włocławku
Prezydent Włocławka zwołał w czwartek wieczorem sztab kryzysowy z udziałem przedstawicieli policji oraz straży miejskiej. - Ustalono, że w piątek przy publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych na terenie miasta zostaną wzmocnione patrole piesze i zmotoryzowane policji oraz straży miejskiej. Wszystkie działania podejmowane są w trosce o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli, rodziców i pracowników placówek oświatowych – czytamy w komunikacie.

Komunikat otrzymali za pośrednictwem e-dziennika wszyscy rodzice uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych we Włocławku.

Apele prezydenta Torunia do dyrektorów szkół
Specjalny komunikat opublikował w czwartek wieczorem prezydent Torunia Paweł Gulewski. Informuje w nim, że zwrócił się do dyrektorów miejskich placówek oświatowych „z prośbą o przypomnienie obowiązujących procedur bezpieczeństwa i zwrócenie szczególnej uwagi na ich codzienne przestrzeganie”. Przypomina o „ o utrzymaniu ścisłej kontroli wejść i wyjść, w tym weryfikacji osób wchodzących oraz rygorystyczne stosowanie reguł przebywania osób z zewnątrz”. Podkreśla też potrzebę zachowania codziennej czujności i uważności kadry pedagogicznej, szczególnie wobec nietypowych zachowań dzieci i młodzieży oraz sygnałów o próbach wniesienia niebezpiecznych przedmiotów.

Prezydent zapowiada także, że w drugiej połowie października odbędzie się w Toruniu szkolenie dla kadry oświatowej, przygotowywane we współpracy ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo.

Szkoła Podstawowa nr 56 w Bydgoszczy zarządziła, że od 9 października w placówce czynne będzie jedynie wejście główne. Jest także prośba do rodziców, by nie wchodzili do szkoły bez wcześniejszego umówienia.

W Inowrocławiu w piątek wokół szkół będzie więcej patroli policji oraz Straży Miejskiej. Zajęcia w szkołach odbywają się bez zmian.


ZOBACZ: Atak w szkole w Ostrołęce: 19-latek ranił 9 osób. W plecaku miał ładunek wybuchowy

  • Przypomnijmy, w środę w szkole w Ostrołęce 19-latek ranił dziewięć osób, a w plecaku miał ładunek wybuchowy. Z kolei 28 września policjanci z Wąbrzeźna zatrzymali 13-latka, który planował zamach w szkole w miejscowości Książki. W plecaku mundurowi zabezpieczyli bagnet, a w mieszkaniu także tasak.

Mówi mł. insp. Monika Chlebicz, rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy
TAGI: policjawzmożone kontrole policji w szkołachzaleceniakujawsko-pomorska policja
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