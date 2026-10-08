Włocławska prokuratura prowadziła śledztwa dotyczące nieprawidłowości w okręgach włocławskim i elbląskim/fot. Freepik
Włocławek

Akty oskarżenia dla członków komisji wyborczych w Wieńcu, Włocławku i Braniewie

Włocławska prokuratura prowadziła śledztwa dotyczące nieprawidłowości w okręgach włocławskim i elbląskim/fot. Freepik
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Prokuratura we Włocławku zakończyła 16 śledztw w sprawie nieprawidłowości przy zliczaniu głosów przez komisje obwodowe w wyborach na prezydenta RP w 2025 r. Do sądów skierowane zostały trzy akty oskarżenia.

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Włocławska prokuratura prowadziła śledztwa dotyczące nieprawidłowości w okręgach włocławskim i elbląskim. Trzynaście postępowań zostało umorzonych ze względu na brak znamion czynu zabronionego.

Nieprawidłowości przy ustalaniu wyników
Pierwszy akt oskarżenia dotyczący pracy komisji wyborczej w Wieńcu koło Brześcia Kujawskiego został skierowany sądu w listopadzie 2025 r., a sąd w czerwcu 2026 r. w sprawie wydał wyrok. Prokuratura zarzuciła dziewięciu członkom komisji w Wieńcu, w tym przewodniczącemu i zastępcy przewodniczącego popełnienie szeregu nieprawidłowości przy ustalaniu wyników, które skutkowały zamianą w protokole liczby głosów oddanych na kandydatów.

Sąd we Włocławku skazał przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego na kary grzywny wymiarze odpowiednio po 180 i 150 stawek dziennych po 10 zł każda i obciążał ich kosztami i opłatami sądowymi. Wobec pozostałych członków sprawę warunkowo umorzono i wyznaczono im trzyletni okres próbny. Orzeczono też wobec każdego z członków po 1500 zł na rzecz Funduszu Pokrzywdzonych i Pomocy Postpenitencjarnej oraz obciążono kosztami i opłatami sądowymi.

Podawali fałszywe wyniki głosowania
Kolejne akty oskarżenia dotyczące komisji nr 36 we Włocławku oraz komisji w Braniewie prokuratura skierowała do sądów w sierpniu 2026 r. Obie sprawy czekają na rozpatrzenie. W przypadku Włocławka aktem oskarżenia objęto ośmiu członków komisji, w tym przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego. Zarzucono im, że nie dopełnili obowiązków związanych z przygotowaniem i prowadzeniem oraz ustaleniem wyników wyborów. Członkowie komisji mieli podać wyniki głosowania w ten sposób, że kandydatowi Karolowi Nawrockiemu przypisano 283 głosy, a uzyskał faktycznie ich 282. Z kolei kandydatowi Rafałowi Trzaskowskiemu przypisano 346 głosów, a uzyskał ich 438.

W przypadku Braniewa oskarżono dziewięciu członków komisji. W protokole komisji Nawrockiemu przypisano 340 głosów, a rzeczywiście uzyskał ich 291. Natomiast Trzaskowskiemu przypisano 177 głosów, a uzyskał ich 225. Ponadto jeden głos nieważny przypisany został Nawrockiemu.

Wybory na prezydenckie odbyły się 18 maja, a ich druga tura 1 czerwca 2025 r. Państwowa Komisja Wyborcza 2 czerwca ogłosiła, że w drugiej turze wyborów zwyciężył Karol Nawrocki, na którego głosowało 50,89 proc. wyborców. Nawrocki 6 sierpnia 2026 r. złożył przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym i objął urząd prezydenta.

Gdzie: Włocławek
TAGI: wybory prezydenckie 2025nieprawidłowości w liczeniu głosówakty oskarżenia dla członków komisji wyborczych
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