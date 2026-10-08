O śmierci Korneliusza Brzezińskiego poinformowała Ochotnicza Straż Pożarna Dąbrowa/fot. OSP Dąbrowa, Facebook
Mogilno

Nie żyje druh Ochotniczej Straży Pożarnej Dąbrowa. Młody mężczyzna zginął wypadku

O śmierci Korneliusza Brzezińskiego poinformowała Ochotnicza Straż Pożarna Dąbrowa/fot. OSP Dąbrowa, Facebook
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- Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu dzisiejszym w wypadku drogowym zginął nasz kolega, przyjaciel, druh Korneliusz Brzeziński - strażak-ratownik naszej jednostki – informuje OSP Dąbrowa (powiat mogileński) na Facebooku.

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Do wypadku doszło na drodze wojewódzkiej nr 175 pod Drawskiem Pomorskim (woj. zachodniopomorskie) - między Konotopem a Poźrzadłem Wielkim, w rejonie mostu na Drawie.

– Do zdarzenia doszło około godz. 9.10. Ciągnik siodłowy z naczepą, załadowany rzepakiem wypadł z drogi – mówił mł. bryg. Mateusz Waszczyk, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim. – Na miejscu okazało się, że jedna osoba jest zakleszczona w pojeździe. Działania strażaków polegały na wykonaniu dostępu do osoby poszkodowanej, a następnie wydobyciu jej z pojazdu. Niestety jedna osoba zmarła.

O śmierci Korneliusza Brzezińskiego poinformowała Ochotnicza Straż Pożarna Dąbrowa za pośrednictwem swojego profilu na Facebooku. Koledzy złożyli rodzinie i najbliższym kondolencje.

Fot. Wypadek pod Drawskiem Pomorskim, fot. KP PSP Drawsko Pomorskie

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Mówi mł. bryg. Mateusz Waszczyk, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim
Gdzie: Mogilno
TAGI: nie żyje strażakpolicjawypadek
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