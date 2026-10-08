Nie żyje druh Ochotniczej Straży Pożarnej Dąbrowa. Młody mężczyzna zginął wypadku

- Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu dzisiejszym w wypadku drogowym zginął nasz kolega, przyjaciel, druh Korneliusz Brzeziński - strażak-ratownik naszej jednostki – informuje OSP Dąbrowa (powiat mogileński) na Facebooku.

Do wypadku doszło na drodze wojewódzkiej nr 175 pod Drawskiem Pomorskim (woj. zachodniopomorskie) - między Konotopem a Poźrzadłem Wielkim, w rejonie mostu na Drawie.



– Do zdarzenia doszło około godz. 9.10. Ciągnik siodłowy z naczepą, załadowany rzepakiem wypadł z drogi – mówił mł. bryg. Mateusz Waszczyk, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim. – Na miejscu okazało się, że jedna osoba jest zakleszczona w pojeździe. Działania strażaków polegały na wykonaniu dostępu do osoby poszkodowanej, a następnie wydobyciu jej z pojazdu. Niestety jedna osoba zmarła.



O śmierci Korneliusza Brzezińskiego poinformowała Ochotnicza Straż Pożarna Dąbrowa za pośrednictwem swojego profilu na Facebooku. Koledzy złożyli rodzinie i najbliższym kondolencje.



Fot. Wypadek pod Drawskiem Pomorskim, fot. KP PSP Drawsko Pomorskie



