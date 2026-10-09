Świętują pierniki, lampiony czekają na to, by je zrobić, a muzyka gra [PRZEWODNIK]

Od piątku do niedzieli (9–11 października) w całym regionie odbędzie się wiele ciekawych wydarzeń kulturalnych. Królować będą jesienne festiwale, koncerty gwiazd polskiej estrady oraz głośne spektakle teatralne. Przygotowaliśmy przegląd najciekawszych propozycji.

BYDGOSZCZ



9 października 2026 r., godz. 19:00

64. Bydgoski Festiwal Muzyczny – 3. Mahlera



Więcej o festiwalu TUTAJ

9–11 października 2026 r.

Bydgoskie Dni Projektowe 2026

święto designu

Więcej o wydarzeniu TUTAJ.



9–11 października 2026 r., godz. 19:00 (piątek–sobota), godz. 18:00 (niedziela)

Spektakl „Król Roger” – Opera Nova

arcydzieło operowe Karola Szymanowskiego

9 października 2026 r. (godz. 19.00), 10 października (godz. 18.00), 11 października (godz. 17.00)

„Dżuma”, spektakl muzyczny w Teatrze Kameralnym

Epidemia , która staje się metaforą wszystkiego: samotności, odwagi, bezsilności i wspólnoty. Wszystko to w wyjątkowym spektaklu artystów Teatru Kameralnego.

9 października 2026 r., godz. 18.00

Wystawa Jarosława Majewskiego pt. „STATUS OBRAZU” - wernisaż Galeria Wieży Ciśnień zaprasza na najnowszą wystawę, w przestrzeni dawnego zbiornika wodnego w Wieży Ciśnień, przy ul. Filareckiej 2 w Bydgoszczy. Od soboty 10 października do wtorku 3 listopada 2026 r., w godzinach otwarcia Muzeum Wodociągów, będzie można podziwiać ekspozycję Jarosława Majewskiego pt. „STATUS OBRAZU”. Wernisaż tej wystawy będzie miał miejsce w piątek – 9 października 2026 r. Wstęp wolny.

Artysta na wystawie zaprezentuje zestaw fotografii, który pierwotnie stanowił portfolio przedstawione przed komisją kwalifikacyjną Związku Polskich Artystów Fotografików. Prezentowany zbiór obejmuje ponad 20 fotografii wykonanych w latach 2015–2022. Wszystkie prace powstały w tradycyjnym, analogowym procesie fotograficznym – od momentu rejestracji obrazu w aparacie fotograficznym, na materiale światłoczułym, poprzez jego opracowanie w ciemni, aż po własnoręczne wykonanie finalnych odbitek.

10 - 11 października 2026 r., godz. 11.00

Jesienne Targi Rzemiosła i Designu Wzory HSW Immobile Łuczniczka stanie się areną dla rzemieślników i kreatywnych producentów wyjątkowych przedmiotów.

10 października 2026 r., godz. 12.00

„Twórczość Leona Wyczółkowskiego”. Oprowadzanie kuratorskie - Zapraszamy na wędrówkę po salonach i pracowniach Leona Wyczółkowskiego, do poznawania życia naszego patrona, jego ciągłych poszukiwań, zachwytów, fascynacji i rozterek a także do podziwiania prac Wyczóła zgromadzonych w bydgoskim muzeum - zaprasza dr Anna Ziemlewska z Działu Leona Wyczółkowskiego MOB.

10 października 2026 r., godz. 16.00

Spacer z przewodnikiem Walkative! - W czasie wycieczki po Bydgoszczy odwiedzimy Stary Rynek, poznamy legendę o krwawej niedzieli, odkryjemy średniowieczne mury na podwórzu współczesnej kamienicy, zajrzymy do katedry, w której znaleziono niedawno cenny skarb, zobaczymy panoramę miasta z jego symbolem – trzema spichrzami oraz balansującą nad rzeką rzeźbę - zachęcają organizatorzy spaceru. - Poznamy codzienność jego mieszkańców, dowiemy się, gdzie najchętniej wpadają na szybką kawę, a gdzie spotykają się wieczorem z przyjaciółmi. Nauczymy się też kilku słówek z lokalnej gwary, sprawdzimy, jaki czas pokazuje bydgoski zegar i przespacerujemy się uliczką, na której nie da się zmoknąć - dodają.

Zbiórka na ulicy Mostowej. Szukajcie przewodnika z żółtym parasolem .

Powieść, która od lat porusza i niepokoi. Miasto, które zostaje zamknięte. Ludzie, którzy nie wiedzą, co ich czeka., która staje się metaforą wszystkiego: samotności, odwagi, bezsilności i wspólnoty. Wszystko to w wyjątkowym spektaklu artystów Teatru Kameralnego.zaprasza na najnowszą wystawę, w przestrzeni dawnego zbiornika wodnego w Wieży Ciśnień, przy ul. Filareckiej 2 w Bydgoszczy. Od soboty 10 października do wtorku 3 listopada 2026 r., w godzinach otwarcia Muzeum Wodociągów, będzie można podziwiać ekspozycję Jarosława Majewskiego pt. „STATUS OBRAZU”. Wernisaż tej wystawy będzie miał miejsce w piątek – 9 października 2026 r. Wstęp wolny.Artysta na wystawie zaprezentuje zestaw fotografii, który pierwotnie stanowił portfolio przedstawione przed komisją kwalifikacyjną Związku Polskich Artystów Fotografików. Prezentowany zbiór obejmuje ponad 20 fotografii wykonanych w latach 2015–2022. Wszystkie prace powstały w tradycyjnym, analogowym procesie fotograficznym – od momentu rejestracji obrazu w aparacie fotograficznym, na materiale światłoczułym, poprzez jego opracowanie w ciemni, aż po własnoręczne wykonanie finalnych odbitek.HSW Immobile Łuczniczka stanie się areną dla rzemieślników i kreatywnych producentów wyjątkowych przedmiotów.- Zapraszamy na wędrówkę po salonach i pracowniach Leona Wyczółkowskiego, do poznawania życia naszego patrona, jego ciągłych poszukiwań, zachwytów, fascynacji i rozterek a także do podziwiania prac Wyczóła zgromadzonych w bydgoskim muzeum - zaprasza dr Anna Ziemlewska z Działu Leona Wyczółkowskiego MOB.- W czasie wycieczki po Bydgoszczy odwiedzimy Stary Rynek, poznamy legendę o krwawej niedzieli, odkryjemy średniowieczne mury na podwórzu współczesnej kamienicy, zajrzymy do katedry, w której znaleziono niedawno cenny skarb, zobaczymy panoramę miasta z jego symbolem – trzema spichrzami oraz balansującą nad rzeką rzeźbę - zachęcają organizatorzy spaceru. - Poznamy codzienność jego mieszkańców, dowiemy się, gdzie najchętniej wpadają na szybką kawę, a gdzie spotykają się wieczorem z przyjaciółmi. Nauczymy się też kilku słówek z lokalnej gwary, sprawdzimy, jaki czas pokazuje bydgoski zegar i przespacerujemy się uliczką, na której nie da się zmoknąć - dodają.Zbiórka na ulicy Mostowej. Szukajcie

11 października 2026 r., godz. 16:00

Efekt Chopina: Marcin Wieczorek – recital fortepianowy

Recital

pałacu w Ostromecku

TORUŃ



9–11 października 2026 r., godz. 09:00 – 21:00

Festiwal Piernika w Toruniu 202 6

jesienny jarmark

Więcej o wydarzeniu TUTAJ.



Wolny Jarmark Toruński

11 października 2026 r. w godz. 10:00-15:00 na Rynku Nowomiejskim

wędliny

sery

pieczywo

miody

Wstęp jest bezpłatny.

9–11 października 2026 r., godz. 19:00 (piątek–sobota), godz. 17:00 (niedziela)

Spektakl „Tytus Andronikus” – Teatr im. Wilama Horzycy

spektakl dramatyczny na Dużej Scenie

Więcej o wydarzeniu TUTAJ.





GRUDZIĄDZ

9 października 2026 r., godz. 19:00

Ania Wyszkoni – Koncert Jubileuszowy „30 ANIAversary”

grudziądzkim Centrum Kultury Teatr.

11 października 2026 r., godz. 17:00

Koncert Alicja Majewska & Włodzimierz Korcz „Jubileusz”

50-lecie wspólnej pracy artystycznej

INOWROCŁAW



9 października, godz. 18.00 „W dzikie wino zaplątani” – koncert Artura Gotza z utworami Marka Grechuty. Wydarzenie odbywa się w Czytelni Głównej Biblioteki Miejskiej. „W dzikie wino zaplątani” – koncert Artura Gotza z utworami Marka Grechuty. Wydarzenie odbywa się w Czytelni Głównej Biblioteki Miejskiej.

10 października, godz. 9.00 „Bunt młodych przed końcem świata” – eliminacje Wojewódzkiego Konkursu Interpretacji Prozy. Wydarzenie odbywa się w Czytelni Głównej Biblioteki Miejskiej. „Bunt młodych przed końcem świata” – eliminacje Wojewódzkiego Konkursu Interpretacji Prozy. Wydarzenie odbywa się w Czytelni Głównej Biblioteki Miejskiej.

10 października, godz. 10.30. Bajko-grajki „Muzyczna podróż do świata wyobraźni” – spotkanie dla dzieci, w ramach INO CLASSIC FESTIWAL. Wstęp wolny. Wydarzenie będzie we foyer Teatru Miejskiego. Bajko-grajki „Muzyczna podróż do świata wyobraźni” – spotkanie dla dzieci, w ramach INO CLASSIC FESTIWAL. Wstęp wolny. Wydarzenie będzie we foyer Teatru Miejskiego.

10 października, godz. 12.30 Warsztaty bębniarskie dla seniorów w ramach Weekendu dla seniora. Wydarzenie będzie we foyer Teatru Miejskiego. Warsztaty bębniarskie dla seniorów w ramach Weekendu dla seniora. Wydarzenie będzie we foyer Teatru Miejskiego.

10 października, godz. 18.00 „Ludowo. Rozrywkowo. Na nowo!” – koncert Chóru Halka z Inowrocławia, w ramach INO CLASSIC FESTIWAL w Teatrze Miejskim. „Ludowo. Rozrywkowo. Na nowo!” – koncert Chóru Halka z Inowrocławia, w ramach INO CLASSIC FESTIWAL w Teatrze Miejskim.

11 października, godz. 18.00 „Radość Najpiękniejszych Lat” – projekt muzyczny w wykonaniu Ewy Michrowskiej i Sławomira Sikory, w ramach Weekendu dla seniora. Wstęp bezpłatny, obowiązują wejściówki. Wydarzenie odbywa się w Teatrze Miejskim. „Radość Najpiękniejszych Lat” – projekt muzyczny w wykonaniu Ewy Michrowskiej i Sławomira Sikory, w ramach Weekendu dla seniora. Wstęp bezpłatny, obowiązują wejściówki. Wydarzenie odbywa się w Teatrze Miejskim.





WŁOCŁAWEK



9–11 października 2026 r. (w godzinach pracy galerii)

Wystawa fotograficzna „Cisza w świetle”

fotografii artystycznej

Ewy Bonisławskiej i Wojciecha Balczewskiego

11 października 2026 r., godz. 11:00 – 13:30

Jesienne lampiony w Pracowni Skarbów

11 października 2026 roku

Jubileuszowa kolekcja opowieści. 40 lat Muzeum Etnograficznego we Włocławku

do 28 lutego 2027 r. w Muzeum Etnograficznym przy ul. Bulwary Marszałka J. Piłsudskiego 6 we Włocławku. Jej kuratorami są Dorota Kalinowska i Michał Kwiatkowski, a oprawę plastyczną przygotowała Magdalena Kolanowska.

11 października 2026 r. , godz. 14.30

Oprowadzanie z przewodnikiem po katedrze pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny To niesamowite miejsce wypełnione historią, zabytkami i sztuką to najcenniejszy zabytek Włocławka, świadek wielu ważnych dla miasta i Polski wydarzeń, a także obiekt wyjątkowy dla mieszkańców oraz turystów odwiedzających nasze miasto. Wszystkich zainteresowanych po licznych zakamarkach najważniejszej świątyni Włocławka oprowadzi Rafał Zamerski, wieloletni pracownik parafii katedralnej , posiadający unikatową wiedzę na temat tego wyjątkowego miejsca. Udział jest bezpłatny. Zbiórka na placu przed Katedrą o godz. 14:30. Zapisy pod numerem tel. 54 411 27 57.



Muzeum Etnograficzne we Włocławku świętuje 40-lecie działalności. Z tej okazji 11 października 2026 r. zostanie otwarta wystawa Jubileuszowa kolekcja opowieści. 40 lat Muzeum Etnograficznego we Włocławku. Ekspozycja przybliży historię placówki poprzez zabytki, archiwalne fotografie oraz opowieści o zbiorach, wydarzeniach i osobach związanych z muzeum. Eksponaty zostaną przedstawione chronologicznie, zgodnie z kolejnością ich włączania do kolekcji. Wystawę będzie można oglądaćprzy ul. Bulwary Marszałka J. Piłsudskiego 6 we Włocławku. Jej kuratorami są Dorota Kalinowska i Michał Kwiatkowski, a oprawę plastyczną przygotowała Magdalena Kolanowska.Zbiórka na placu przed Katedrą o godz. 14:30. Zapisy pod numerem tel. 54 411 27 57.

To wyjątkowe wydarzenie muzyczne, stanowiące kulturalną wizytówkę regionu. Na estradzie połączone siły Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej, Chóru Rubinki oraz Żeńskiego Chóru Festiwalowego wykonają monumentalną III Symfonię Gustawa Mahlera pod batutą dyrygenta Raoula Grüneisa. Partię mezzosopranu powierzono wybitnej solistce Limor Gaash. Jest to absolutnie obowiązkowa pozycja w kalendarzu każdego melomana odwiedzającego miasto w ten weekend.Trzydniowe, coroczne, grafiki użytkowej, architektury miejskiej oraz nowoczesnej sztuki wizualnej. W tegorocznym programie organizowanym pod hasłem „Na skraju” przygotowano różnorodne prelekcje, spotkania autorskie oraz warsztaty z uznanymi projektantami. Festiwal odbywa się w unikalnych, postindustrialnych przestrzeniach Młynów Rothera na bydgoskiej Wyspie Młyńskiej. Oprócz głównych paneli uczestnicy będą mogli zobaczyć specjalne projekcje filmowe oraz wziąć udział w tematycznych spacerach. Całość wydarzenia dopełnią interaktywne wystawy prac dyplomowych młodych twórców.Na wybrane wystawy główne wstęp jest wolny. Na panele dyskusyjne oraz warsztaty praktyczne obowiązują bezpłatne wejściówki lub wcześniejsze zapisy internetowe.Monumentalne i mistycznew inscenizacji na scenie bydgoskiej Opory Nova. Spektakl zachwyca widzów głęboką warstwą filozoficzną, unikalną choreografią oraz potężnymi partiami chóralnymi i solowymi. Fabuła osadzona w XII-wiecznej Sycylii opowiada o starciu racjonalnego porządku króla z tajemniczym, zmysłowym światem nowego Pasterza. To wyjątkowe widowisko muzyczne łączy tradycję z nowoczesną oprawą sceniczną i grą świateł. Idealna propozycja dla widzów poszukujących najwyższej próby teatru operowego.Ekskluzywny koncert kameralny realizowany w ramach ogólnopolskiego programu popularyzacji muzyki klasycznej we współpracy z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina. Wybitny polski pianista Marcin Wieczorek zaprezentuje publiczności kunsztowne i głębokie interpretacje dzieł najsłynniejszego polskiego kompozytora romantycznego.odbędzie się w historycznych i niezwykle eleganckich wnętrzach Sali Balowej im. Andrzeja Szwalbego w. Romantyczna atmosfera dawnego pałacu połączona z mistrzowskim wykonaniem utworów gwarantuje niezapomniane przeżycia artystyczne. To idealny sposób na wyciszające, niedzielne popołudnie z kulturą wysoką.Tradycyjnyi święto poświęcone rzemieślniczym tradycjom piekarskim Torunia. Główną atrakcją na ten weekend będą otwarte warsztaty samodzielnego wypieku i zdobienia korzennych ciastek w Forcie IV. Rynek Staromiejski zapełni się domkami wystawienniczymi lokalnych mistrzów cukiernictwa i producentów. Dla rodzin przygotowano tematyczne gry miejskie, spacery historyczne oraz drobne degustacje regionalnych wyrobów. Spacer po starówce w tych dniach to świetny sposób na spędzenie czasu wolnego. Wstęp na teren jarmarku plenerowego jest darmowy; udział w warsztatach praktycznych w Forcie IV wymaga zakupu biletu.Wolny Jarmark Toruński od lat jest jednym z miejsc, w których mieszkańcy mogą spotkać lokalnych producentów, rzemieślników i twórców. Organizatorzy, Fundacja Zdrowego Życia oraz Biuro Toruńskiego Centrum Miasta, zapraszają nie tylko na zakupy, ale przede wszystkim na niedzielne spotkanie w sercu toruńskiej starówki. Oferta wystawców jest wyjątkowo różnorodna. Będą rzemieślnicze, tradycyjne, oleje, przetwory, wędzone ryby, produkty wegetariańskie i wegańskie, a także słodkości, w tym popularne japońskie wypieki. Nie zabraknie również rękodzieła. Odwiedzający znajdą biżuterię, wyroby drewniane, tekstylia, galanterię i inne przedmioty wykonywane ręcznie, często z naturalnych materiałów. To właśnie różnorodność i obecność małych, lokalnych wytwórców sprawiają, że każda edycja jarmarku jest nieco inna.Wyczekiwany, będący nowoczesną i surową interpretacją klasycznego dzieła Williama Szekspira. Reżyser Marcin Liber przedstawia drapieżną opowieść o spirali zemsty, władzy i ludzkich namiętnościach. Przedstawienie wyróżnia się dynamiczną muzyką wykonywaną na żywo oraz minimalistyczną, uderzającą scenografią. Mocna gra całego zespołu aktorskiego trzyma widzów w napięciu od pierwszej minuty. Spektakl przeznaczony jest wyłącznie dla widzów pełnoletnich.Jubileuszowy koncert popularnej polskiej wokalistki popowej z okazji trzydziestu lat jej pracy na scenie estradowej. Publiczność zgromadzona w Grudziądzu usłyszy zarówno znane utwory solowe, jak i legendarne hity z czasów jej występów z zespołem Łzy. Całość widowiska zostanie wzbogacona o nowoczesną oprawę oświetleniową oraz osobiste wspomnienia artystki. To bardzo dobra opcja na piątkowy wieczór spędzony przy znanych melodiach muzyki rozrywkowej. Koncert odbędzie się wWyjątkowy koncert celebrującyikony polskiej estrady oraz wybitnego kompozytora. W programie niedzielnego spotkania znajdą się ponadczasowepolskiej piosenki literackiej oraz nowsze kompozycje duetu. Na scenie artystom towarzyszyć będzie uznany kwartet smyczkowy Warsaw String Quartet, co nada utworom głębokie brzmienie.Premierowa ekspozycjaautorstwaw galeriach Centrum Kultury Browar B. Prace artystów skupiają się na minimalistycznym ukazywaniu rzeczywistości oraz subtelnej grze jesiennych świateł i cieni. Każda z zaprezentowanych fotografii stanowi osobną, nastrojową i skłaniającą do refleksji opowieść. Wstęp na salę wystawową jest wolny.Kreatywne weekendowe warsztaty plastyczno-artystyczne skierowane do rodzin z dziećmi oraz młodzieży. Uczestnicy spotkania będą mieli okazję własnoręcznie uformować i ozdobić klimatyczne, jesienne lampiony z czerwonej gliny. Zajęcia odbywają się pod okiem doświadczonych instruktorów w nowoczesnych salach edukacyjnych interaktywnego Skarbca Fajansu. Praca nad lampionami rozwija zdolności manualne i przybliża podstawy tradycyjnego rzemiosła. Gotowe przedmioty uczestnicy zabierają ze sobą jako pamiątkę do domu.